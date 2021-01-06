Almayan pişman olur! Bu kampanyalar yok artık dedirtti! Otomobil kampanyaları ile ilgili firmalar 2021 Ocak ayına hızlı başladı. Bu anlamda kampanyalar peş peşe gelmiş durumda. 2. el oto fiyatlarının aşırı artması vatandaşları sıfır araçlara yöneltiyor. Otomotiv şirketleri kampanya yaparak satışlarını hızlandırmayı hedefliyor. Fiyatların aşırı yükselmesiyle birlikte otomobil de bulunamamasından kaynaklı olarak markalar kendi bünyelerinde krediler oluşturmaya başladı. Döviz kuru ile birlikte sıfır araç fiyatları da değişmeye başladı. 2021 ocak ayı en uygun sıfır otomobil fiyatlarını da oldukça etkileyen ÖTV zammına rağmen vatandaşlar sıfır araç almakta oldukça kararlı. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de