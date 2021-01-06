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    Esnafa gelir kaybı ve kira desteği başvurularında kritik viraj! 5.250 TL için son 3 gün

    Başkan 'ın duyurduğu esnafa 5 bin 250 liraya varan gelir kaybı ve kira desteğine başvuru yağdı. 3 ay süreyle aylık 1.000 lira gelir kaybı, 500-750 lira kira desteğine başvuruda son 3 güne girilirken, dün sabah itibariyle başvurular 1.2 milyonu aştı. Ticaret Bakanı , ından olumsuz etkilenen esnaf ve gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketine dün sabah itibarıyla e-Devlet üzerinden 1 milyon 200 bini aşkın başvuru yapıldığını bildirdi.

    5.250 TL için son 3 gün

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu esnafa 5 bin 250 liraya varan gelir kaybı ve kira desteğine başvuru yağdı.

    3 ay süreyle aylık 1.000 lira gelir kaybı, 500-750 lira kira desteğine başvuruda son 3 güne girilirken, dün sabah itibariyle başvurular 1.2 milyonu aştı.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketine dün sabah itibarıyla e-Devlet üzerinden 1 milyon 200 bini aşkın başvuru yapıldığını bildirdi.

    2020'de mal ve hizmet ihracatçılarına toplamda 3 milyar 150 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirdiklerini aktaran Pekcan, "2021'de desteğimizi 4.1 milyar liraya çıkardık" dedi.
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    Haberler Ekonomi Esnafa gelir kaybı ve kira desteği başvurularında kritik viraj! 5.250 TL için son 3 gün