Esnafa gelir kaybı ve kira desteği başvurularında kritik viraj! 5.250 TL için son 3 gün

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketine dün sabah itibarıyla e-Devlet üzerinden 1 milyon 200 bini aşkın başvuru yapıldığını bildirdi.

2020'de mal ve hizmet ihracatçılarına toplamda 3 milyar 150 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirdiklerini aktaran Pekcan, "2021'de desteğimizi 4.1 milyar liraya çıkardık" dedi.