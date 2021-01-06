Banka hesaplarınızdaki para bir günde yok olabilir! Bankada toplu paranız varsa dikkat! Kontrol etmek için..

E-Haciz, bir diğer adı ile elektronik haciz, yalnızca devlete ait olan borcunuz yani vergi borçlarınızdan dolayı maaşınıza veya banka hesaplarınıza uygulanan bir haciz sistemidir. Altın, hisse senedi, para, fon gibi banka ortamında bulundurulan yatırımın elektronik ortamlarda el konulması anlamına gelmektedir. Bu noktada, birçok kişi, e-haciz konması halinde ne yapacağını bilememektedir. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada e-haciz uygulanmasının ardından milyonlarca vatandaşın yasal takibe girdiğinden bahsedilmiştir. Sonuç olarak, zorlu bir sürecin içerisine giren vatandaşların durumlarının pek parlak olmadığını ifade etmek gerekir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...