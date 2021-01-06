Araç fiyatları düşüşü ile birlikte 2021 yılı ilk kampanyalar açıklandı! Faizsiz araç kredisi kampanyası ile otomobil sahibi olma fırsatı!

Araç fiyatları düşüşü ile birlikte 2021 yılı ilk kampanyalar açıklandı! 2021 yılına girmek üzereyken, yeni yılda da aracını değiştirmek isteyen, sıfır km. veya 2. el bir araç almak isteyen, bu otomobilin alımı için, kampanyalarından yararlanmak isteyenler birçok otomobil ve finans kuruluşu kampanya düzenlemektedir. Bu kampanyalar dahilinde belirli oranlarda kredi verilmektedir. Aracınızın markası ne olursa olsun, Opel, Ford, Peugeot, Renault, Volkswagen, BMW, Mercedes firmaları herkese kampanyalardan yararlanma fırsatı sunuyor. Eğer sıfır kilometre bir araç almayı düşünüyor iseniz, mutlaka sizin de bütçenize uygun kampanyalar vardır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de