İş arayanlara büyük kolaylık: İŞKUR E-Şube

İş arayanlara büyük kolaylık: İŞKUR E-ŞubeABONE OLİŞKUR'un akıllı telefon kullanıcıları için geliştirdiği uygulamayla, iş arayanlar konumlarına en yakın açık iş ilanlarına ve bu ilanlardaki tüm bilgilere kolayca ulaşabiliyor.

İŞKUR'un akıllı telefon kullanıcıları için geliştirdiği "İŞKUR E-Şube" uygulamasıyla, iş arayanlar konumlarına en yakın açık iş ilanlarına ve bu ilanlardaki tüm bilgilere kolayca ulaşabilirken, işini kaybedenler ise işsizlik ödeneğine bir tıkla başvurabiliyor.



İşsizlikle mücadele çalışmaları kapsamında, işverenle iş arayanı buluşturmada önemli bir görev üstlenen İŞKUR, teknolojiden de etkin bir şekilde faydalanıyor. İş arayanların açık işlere ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefleyen Kurum, tüm hizmetlerini akıllı cep telefonu kullanıcıları için geliştirdiği "İŞKUR E-Şube" adlı uygulamaya taşıdı.