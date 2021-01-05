Rüzgar tersine döndü yüzde 30-40 fark ediyor! 9 ay sonra müjde! Sahibinden 2.el otomobil fiyatları şaşırtıyor! Şimdi araba alınır mı?

İKİNCİ EL ARABA PİYASASI NE DURUMDA?

Bir süredir yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaşlar arasında ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde AA muhabirine önemli açıklamalar yapan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, bu seneye ilişkin pazara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Erkoç, senenin 10 ayında 5 milyon 671 bin 444'i otomobil, 1 milyon 434 bin 484'ü hafif ticari olmak üzere toplam 7 milyondan fazla aracın el değiştirdiğini belirtti.

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen ikinci el pazarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 18,9 artış yaşandığını dile getiren Erkoç, pazarın bu seneyi 8,7 milyon adet ile kapatmasını beklediklerini aktardı. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araç fiyatları düştü mü?