10 yıl çalışanlara müjdeli haber! Bu tarih öncesi sigortanız başladıysa anında emekli olursunuz

10 yıl çalışanlara müjdeli haber! 10 yıl çalışana erken emeklilik fırsatı geliyor. Bir çalışanın emekli olabilmesi için, yaş, prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılıyor olması gerekmektedir. 9 Eylül 1999 öncesi sigortası başlayanlar 3 bin 600 prim gününü doldurunca emekli olabiliyor. Eğer kısmi emeklilik seçilirse 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak, 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemek ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. Peki, 10 yıl çalışana emeklilik hakkı tanılıyor mu? 10 yıl çalışan emekli olabilir mi? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
50 yaşında emekli olabilirsiniz
3 bin 600 günün tamamlandığı tarih, hangi yaşta emekli olunacağını da belirliyor. Ayrıca erkekler için 55, kadınlar için 50 yaşı da tamamlamak gerekiyor.
Yaş ve primden hangisi en son tamamlanmışsa ona göre kadınlarda 56, erkeklerde de 58'den başlayan yaşlarda emeklilik kazanılıyor.
9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008'den sonra sigortalı olanlar ise daha farklı şartlarda değerlendiriliyor. Burada yıl şartı kalkıyor ama prim miktarı uzatılıyor.
Prim doldurma şartı 3 bin 600'den 4 bin 500 güne (12.5 yıl) yükseliyor. Yaşın dolması bekleniyor. Emeklilik yaşı da kadınlarda 56'dan 58'e, erkeklerde 58'den 60'a çıkıyor. Kısmi emeklilikte maaş düşük oluyor.
Kaç yaşında emekli olurum?
-08.09.1999 gününden önce işe girenler için ayrı bir emeklilik zamanı,
-08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe girenler ayrı bir emeklilik zamanı,
01.05.2008 günü ve sonrasında işe girenler için ise daha başka bir emeklilik zamanı, hesaplaması bulunuyor.
1999'dan bu yana 3 önemli yasa değişikliği hem erkeklerin hem de kadınların emeklilik tarihini şekillendirmiş durumda.
Son yasal düzenlemede yapılan kademelerde Mayıs 2008 sonrası işe giren erkek çalışanın 7.200 günü tamamlaması ve en erken 60 yaşını doldurması gerekiyor. Kademe 65 yaşına kadar gidiyor.
2008 sonrasında işe başlayanlar için emeklilik yaşı kaç?
İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4/A bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, 7200 gün sayısının doldurulduğu tarihe göre de aşağıdaki yaş şartları belirlenir. Buna göre kademeler ve emeklilik yaşları şöyle;
1-7200 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60,
2- 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkek için 61,
3- 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkek için 62,
4- 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkek için 63,
5- 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan erkek için 64,
Ne zaman emekli olurum?
Doğum tarihim 1973. Sigorta başlangıcım 01.08.1996, 5600 günüm var. Ayrıca askerlik ödemesi yapmam gerekir mi? Aykut H.
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 8.5 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 55 yaşınız 2028 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır.
1978 doğumlu bayanım, işe giriş tarihim 2001. 3600 günden emekli olma durumum var mı? Elif A.
İşe girişinize göre, 58 yaş ve 7000 günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz. 7000 günü tamamlayarak 58 yaşınızın dolacağı 2036 yılını bekleyebilirsiniz. 3600 günle kısmi emekli olma durumunuz söz konusu değil. Ancak 25 yıl, 4500 prim gün ve 58 yaşla kısmi emekli olma durumunuz var. Görülüyor ki ister tam ister kısmi olarak emekli olacağınız yaş 58 yaşıdır.
15 Mart 1971 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 26 Nisan 1996, 7000 gün primim var. Askerlik borçlansam avantajım olur mu? E.H.
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 5.5 aylık askerlik ödeyerek 55 yaşa tabi olabilirsiniz.
Prim gününüz tamamlanmış. Askerliği borçlanırsanız 15.03.2026, borçlanmazsanız 15.03.2027 tarihinde emekli olursunuz.
18.06.1975 doğumluyum, işe girişim, 11.06.1995, 6000 güne yakın primim var. Bülent S.
25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve prim gün sayınız tamamlanmış, ancak 55 yaşınız 2030 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 18.06.2030 tarihi olacaktır.