İŞTE OLASI YENİ MAAŞLAR

Merkez Bankası'nın anketinden yola çıkarak hesaplanan yüzde 7.96 oranına göre en düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek.

TAKVİM hem şu ana kadar gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesapladı.