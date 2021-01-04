ATM'den anında alınabiliyor! SSK-SGK ve Bağkur'luya 500, 625, 750, 1.100, 1.300, 1.500 lira veriliyor! Milyonlarca vatandaş için promosyon fırsatı devam ediyor. Taahüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istemektedir. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkıyor. Promosyon az 500 lira ile başlıyor ve bu tutar 1,500 liraya kadar çıkıyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Haberimizin içerisinde hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığı detaylı bir şekilde yer alıyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
YAPI KREDİ 1,500 LİRAYA KADAR PROMOSYON VERİYOR
Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.
Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli Yapı Kredi müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret almıyor.
Emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor.
Yapı Kredi müşterisi olan emekliler, ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve havale) imkanından faydalanıyor. Ayrıca, Yapı Kredi tarafından özel olarak sunulan Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sağlanıyor.
Öte yandan, Yapı Kredili emekliler, şubeye gitmeden, bulundukları yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, ATM'ler veya 444 0 444/0850 222 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor.
HANGİ BANKA NE KADAR ÖDÜYOR?
DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.
AKBANK: 850, 1.050, 1.250 lira.
FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.
GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.
HALKBANK: 500, 625, 750 lira.
ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira.
İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.
QNB FİNANSBANK: 850, 1.100, 1.300 lira.
ŞEKERBANK: 650, 800, 1.000 lira. Ayrıca 1.000 liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus.
VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.
YAPI KREDİ: 1.000, 1.250, 1.500 lira.
ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.