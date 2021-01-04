Son dakika haberine göre yüz binlerce kişiyi ilgilendiren emeklilik konusuyla ilgili müjdeli haber geldi. Üç kamu bankası arasında protokol imzalandı. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasındaki protokol, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yapıldı. SGK Başkanı İsmail Yılmaz açıklamasında "Protokolle yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisiyle emeklilik imkanı sunulacaktır" ifadelerini kullandı. Bu protokol ile sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe, yani 31 Mart'a kadar aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. İşte konu hakkında merak edilenler ve son dakika gelişmeleri takvim.com.tr'de...

İMZALAR ATILDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında emekli olabilecek sigortalılara yönelik "kredi iş birliği protokolüne" imza atıldı.