Mevduat faizi hesaplama işlemleri Merkez Bankası kararı sonrasında değişti. En yüksek mevduat faizi verebilmek için bankalar birbiriyle yarış halindeyken, 2021 yılı vadeli mevduat hesaplama oranları değişti. Yükselen faiz oranlarıyla vatandaşlarımız artık daha fazla gelir elde edecekler. Yeni yıla sayılı günler kala bankalar tarafından Ocak 2021 tarihinde uygulanacak mevduat faiz oranları belli oldu. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
STOPAJ AVANTAJI DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre mevduatlardan vade süresine göre kesilen yüzde 15'lik stopaj vergisi kısa vadeli hesaplarda yüzde 5'e kadar düşürüldü. Böylece mevduatın tutarına göre stopajdan ekstra kazanç elde ediliyor. Stopaj avantajı Mart ayı sonuna kadar devam edecek.
HOŞ GELDİN FAİZLERİNE DİKKAT EDİN
Bankalar müşteri çekebilmek için ilk aylarda mevduat faizini diğer bankalara göre yarım ya da bir puan fazla verebiliyor. Ancak ertesi ay mevduat yenilendiğinde diğer bankalardan daha düşük faizlerle karşılaşılabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için "Hoş geldin faizi" kampanyalarını iyi incelemek gerekiyor. Her zaman en yüksek faizi veren bankaları seçmek avantaj sağlayacaktır.
MEVDUAT FAİZİ HESAPLAMA 2021
Akbank %13,50
Türkiye Finans %10,98
Türkiye İş Bankası %12,70
Albaraka %9,60
QNB Finansbank %15,90
ICBC %15,50
Ziraat Bankası %14,50
Yapı Kredi %14
Anadolu Bank %14
Fibabank %17
Odeabank %17
TurkishBank %17
Burgan Bank %16,50
Aktif Bank %16
TEB %16
EnPara %14,50
NOT: FAİZ ORANLARI ANLIK OLARAK DEĞİŞEBİLMEKTEDİR
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.