4 Ocak borç yapılandırması başvuranlar dikkat: İlk taksit ödemesi başladı mı? (nereye ödenecek, anlaşmalı bankalar)

TAKSİT ÖDENMEZSE YAPILANDIRMA BOZULACAK MI?

Kanundan faydalanabilmek için yapılandırılan borcun ilk 2 taksitinin süresi geçmeden ödemesinin yapılması gerekiyor. Eğer bir takvim yılında iki taksit zamanında ödenmezse, borçluya bir şans daha verilecek. Borçlunun ödemediği 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilebilecek.

**Yapılandırma yapılan borcun taksitinin bir kısmı ödenmezse;

Böyle bir durumda ödenen tutar yapılandırma kapsamında kalacak. Kalan borç ise ilgili mevzuata göre takip ve tahsil edilecek.