4 Ocak borç yapılandırması başvuranlar dikkat: İlk taksit ödemesi başladı mı? (nereye ödenecek, anlaşmalı bankalar)

Borç yapılandırması ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre yapılandırma başvuru sonuçlarının açıklanmaya başladığı, ödeme planlarının belli olmaya başladığı bildirildi. Mecliste yapılan görüşmelerin ardından vergi borcu yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlanarak 17 Kasım 2020 itibari ile resmi olarak başladı. Binlerce vatandaş, vergi borcu yapılandırma ne zaman çıkacak araştırıyordu. Vergi prim borçlarından yararlanmak isteyen binlerce vatandaş, vergi yapılandırma hesaplama 2020 nasıl yapılır araştırıyor. Peki borç yapılandırma ücretleri nereye ödenecek, anlaşmalı bankalar hangileri? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
YAPILANDIRMA SONUCUNA NASIL BAKILIR?
Yapılandırmaya başvuru yapan vatandaşların gecikme faizleri siliniyor. Başvurusunu yapanlar , başvuru yaptıkları sayfada sonucuna bakabilecekler.
Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada sol altta bulunan kısımdan giriş yapın. İntereaktif Vergi Dairesi giriş şifreniz yoksa e Devlet kısmından da giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra sol menüde en altta yapılandırma kısmına gidin ve YAPILANDIRMA BAŞVURULARIM kısmına tıklayın.
Borç yapılandırma ücretleri nereye ödenecek, anlaşmalı bankalar hangileri?
VERGİ YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından vergi borcu yapılandırması yapmak isteyen binlerce kişi vergi yapılandırma nasıl yapılacak, vergi yapılandırma başvurusu nereye yapılacak araştırmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler 2021 Ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ödemeler de şubat ayında başlayacak.
İSTİHDAM DÜZENLEMELERİ
Yasa, borç yapılandırmanın yanı sıra istihdama yönelik de önemli düzenlemeleri içinde barındırıyor.
Buna göre, Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.
1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde işten çıkarılanlar ile kayıt dışı çalışanları, iş yerlerinde fiilen yeniden çalıştıran ve buna ek ilave istihdam sağlayan işverene nakti ücret desteği verilecek.
TAKSİT ÖDENMEZSE YAPILANDIRMA BOZULACAK MI?
Kanundan faydalanabilmek için yapılandırılan borcun ilk 2 taksitinin süresi geçmeden ödemesinin yapılması gerekiyor. Eğer bir takvim yılında iki taksit zamanında ödenmezse, borçluya bir şans daha verilecek. Borçlunun ödemediği 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilebilecek.
**Yapılandırma yapılan borcun taksitinin bir kısmı ödenmezse;
Böyle bir durumda ödenen tutar yapılandırma kapsamında kalacak. Kalan borç ise ilgili mevzuata göre takip ve tahsil edilecek.
ÖNCEKİ KANUNLA YAPILANDIRMA YAPAN BORÇLULAR NE OLACAK?
Önceki yıllarda borcunu yapılandırmış ve hala ödemeye devam edenler de yeni kanun kapsamına girebilecekler. Örneğin 2018 yılında çıkan yapılandırma kanunundan faydalanan vatandaşların 13. taksit ödemesi yapılmış olacak.
Bu durumda olan vatandaşlar yaptıkları ödemeler eski kanun çerçevesinde yararlanacaklar. Kalan borç yeni yapılandırma kapsamına göre yeniden hesaplanacak ve vatandaşlar ek ödeme süresi hakkı kazanacak. Önceki borçları için yapılandırma yapan fakat yapılandırma hakları elinden alınan borçlular da yeni yapılandırma için başvuru yapabilecekler.
HANGİ TARİHTEN İTİBAREN YAPILANDIRMA ESAS ALINACAK?
Kabul edilen maddelerde yer alan borçlar listesinde borcu olan ve yapılandırma yapmak isteyen vatandaşlar yapılandırma hangi tarihten itibaren esas alınacak araştırmaya başladı. Peki yapılandırma hangi tarihleri kapsıyor? Kanun kapsamına girecek borçlardan 31 Ağustos 2020 ve öncesindeki borçlar dahil olacak. İhtilafli olanlar yapılandırma kapsamına giriyor mu? İhtilaflı alacaklar ise yapılandırma kapsamına dahil olmuyor.