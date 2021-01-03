Taşeronlar için maaş zammında baya sevindiren haber! 4D'li taşeron işçi en düşük maaş belli oldu! Yüzde 15 ila 17,5...

Taşeronlar için maaş zammında herkesi oldukça sevindiren gelişme! 4D'li taşeron işçi en düşük maaş belli oldu. Yaşadığımız bu süreç içerisinde oldukça sorun yaşayan 4D'li belediye taşeronları içinde 2021 ücret zammı için oldukça coşturucu gelişmeler yaşandı. Kamu müesseselerinde çalışan milyonlarca işçinin büyük bir coşku içerisinde gözledikleri yeni sene ücret zammı mevzusunda gelişmeler yaşanmaya başlıyor. Görüşmelerin başladığını andırdırmakta fayda var. Alınacak kararla birlikte 2021 senesinde taşeron çalışanlarının güncel ücret zammı netleşecek. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Yüzdelik dilim, zammı ve ek ödeme…
4D taşeron işçiler için bu süreçlerde ön planda tutulan durumların en başlarında maaş zamları geliyor. Türk iş kapsamında gelen talepler günümüzde yüzde 8 ila 10 arasında olurken bu durumda yüzde 15 ve 17,5 bandı da dikkatleri çekiyor. Maaş zamlarının yanı sıra yüzdelik dilim düzenleme konuları da oldukça ön planda tutuluyor.
Toplu iş sözleşmeleri kapsamında vatandaşların kadrolu yaşama geçmeden daha önce maaşlarına gelen düzenlemeleri ilgilendiren yüzdelik dilimleri de masada yer alması talep edilen durumlar arasında. Beklenen taleplerden bir diğeri de eğitim, düğün ya da benzer alanlarda yapılacak olan ikramiyelerin yanı sıra ek ödeme ile ilgili ekonomik durumlardaki güncellemeler üzerinde oluyor.
Kütahya Belediyesi asgari ücreti 3200 TL yaptı
Kütahya Belediyesi bugün toplu iş sözleşmesi imza töreninde asgari ücreti 3200 TL olarak açıkladı. Belediye Başkanı Alim Işık, "Çalışanlarımızın maaşlarını şartlar doğrultusunda en iyi hâle getirmek için çaba gösterdik" dedi. Işık, "Belediyede çalışan bazı işçilerimizi kapının önüne koymadık ama hala istenilen performansı göstermiyor. Onları son kez uyarıyorum. Her çalışan bu uyarımı dikkate alıp, ona göre çalışsın. Bundan sonra gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taşeron işçilerin mali ve sosyal hakları yeniden belirlenecek. Bu alanda yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. TİS görüşmelerinin zirvesinde ise maaş zammı, görev tanımı, yüzdelik dilim, tayin hakkı ve ek ödeme ikramiye promosyon artışları olması bekleniyor.
İşte o görüş yazısı:
İlgi yazınız ile il müdürlüğünüze bağlı 24 saat esasına göre hizmet vermekte olan yatılı kuruluşlarda 4/D sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan personellerin nöbet hizmetlerine dahil edilmesi halinde nöbet ücreti ödenip ödenemeyeceği konusunda başkanlığımız görüşü istenilmektedir.
Bilindiği üzere, Bakanlığımız 2017/05 sayılı Nöbet Hizmetleri Genelgesinin 'üncü maddesinde "Tabip, Uzman Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Odyolog, Sosyal Çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, hemşire, fizyoterapist, laborant, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, sosyolog, öğretmen, çocuk eğitimcisi ve din görevlisi nöbet tutmakla yükümlü personeldir. "4 'üncü maddesinde: "Nöbet tutmakla yükümlü personel sayısının 7 'den az olması halinde kuruluşta 657 sayılı DMK 'nın 4 'üncü maddesinin 1 inci fıkrasının a bendi kapsamında görev yapan personele kuruluş müdürünün teklii, il müdürünün onayı ile nöbet görevi verilebilir" ve 7 'nci maddesinde de; "Kuruluşlarımıza diğer kamu kurumlarından yalnızca nöbet ücreti için personel görevlendirilmemesi esastır. Ancak, ihtiyaç halinde kuruluşun bulunduğu memuriyet mahallinde diğer kamu kurumlarındna 3 üncü maddede belirtilen unvanlı personele, il müdürünün teklifi, mülki idarre amirinin onayı ile nöbet görevi verilebilir.
Zorunlu hallerde ilgili Genel Müdürğün uygun görüşü üzerine diğer personele de nöbet görevi verilebilir" hükmü yer almaktadır.
İlgili Genelgenin 18'inci maddesinde ise "Nöbet ücreti alınması hususunda; 24 Nisan 2015 tarihli 29336 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 19 Mart 2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aile Bakanlığı, Ders ve Ek Ders saatlerine ilişkin esasların 8 'inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.
Kamu Görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin yapılan toplu sözleşme hükümleri ile bu genelge hükümleri arasında farklılık olması halinde toplu sözleşme hükümleri uygulanır. Nöbet izninden yararlananlara bu ödeme yapılamaz." denilmektedir.
Bu bağlamda, zorunlu hallerde ilgili Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile nöbet görevi verilen 4/D sürekli işçi kadrosunda çalışan personellere, söz konusu genelgenin 18 'inci maddesi doğrultusunda ücret ödenebileceği değerlendirilmektedir. "
MAAŞ DÜZENLEMESİ
1 milyona yakın 4/D'li işçi, bu düzenleme sonrası bir de seyyanen maaş zammı bekliyor. Enflasyona ezilen maaşlara en az 1000 TL zam isteniyor.
MAAŞ ZAM ORANLARI YÜZDE KAÇ OLACAK?
4/D'li personellerin 2020 yılı sonunda en büyük beklentileri maaş zam oranlarına yönelik olacak.
Uzun süredir her 6 ayda bir yüzde 4 zam alan işçiler alım güçlerinin düştüğünü bildirerek yüksek orandan zam talep ediyorlar. Ne Çalışma Bakanlığı ne de yetkili sendika herhangi bir açıklamada bulunmazken en düşük zam oranı için 2021 enflasyon hedefi yüzde 8.5 oranı üzerinde duruluyor. En yüksek oran için ise yüzde 15, yüzde 17.5 oranları sıkça konuşuluyor.
4/D'Lİ TAŞERON İŞÇİLERİN BEKLEMESİ GEREKEBİLİR
Devlet birimlerinin her kademesinde görev alan 4/D'li personeller 2020 yılının ikinci yarısını toplu iş sözleşmesini beklemekle geçirdiler.
31 Ekim tarihinde iş kolları değişecek olan taşeron işçiler, Ekim sonrası toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlamasını bekliyorlardı. Görüşmelerin belli bir sürede tamamlanması ve yeni kararların açıklaması beklenirken konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.
TAŞERONA YÜZDE 16 ZAM MI VAR?
Asgari ücret için masada yüzde 16 zam iddiası bulunuyor. Enflasyon oranlarının yılsonunda yüzde 12 bandında olacağı pandemi süreci gibi etmenler nedeniyle çalışanlara yüzde 4'lük bir refah payı sunulacağı iddia edildi. Eğer bu iddia gerçekleşirse asgari ücret yüzde 16 oranında artacak. Bu oran taşeron işçiler için belirleyici rakam olabilir.
4/D personelleri için bir diğer zam konusu yüzdelik dilim ek zam. Çalışma Bakanlığı'nın ve Türk İş Sendikasının yüzdelik dilim konusunu görüşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu alanda bir anlaşma sağlanırsa maaşlara yeni bir düzen gelebilir. Bu sayede işçiler hem yüzdelik dilim hemde maaş zammı alabilirler.