Bütçe Mühendisi

Kocaeli Şehir Hastanesi Şantiyesinde görevlendirilmek üzere,

Lisans – Mühendislik Fakültesi / İşletme

Alanında en az 5 yıl deneyime sahip olmak,

Benzer iş bitirme, yönetme deneyimine sahip olmak,

Gizlilik, iletişim, analitik düşünme, ikna yeteneği, takım çalışması, takipçilik, maksimum düzeyde dikkat, çok yönlü değerlendirme becerileri,

MS Office uygulamalarına hâkim olmak,

3 ayda bir Proje için Tahakkuk bazlı bütçe planlaması yapılması. Proje tahakkuk bütçesinin takibi, gerçekleşmelerin kontrolü, iş programına uygunluğu, planlama ve gerçekleşmelerin karşılaştırılarak değerlendirilmesi,

Proje Nakit Akışı ile ödemelerinin uyumunun sağlanması amacıyla gelen ödeme bilgilerinin periyodik kontrolü, değerlendirilmesi, izlenmesi ve raporlanması,



Aylık finansman ihtiyacının belirlenmesi için, aylık/3 aylık yakın dönem Nakit Akış planlarının hazırlanması ve onaya sunulması,

Proje'nin Nakit Akış takibinin yapılması, Proje giderlerinin Tahakkuk ve Nakit bazında tutulmasının takibi, gerçekleşmelerin kontrolü ve değerlendirilmesi,

Bütçe süreci ile ilgili kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansını arttırma ve iyileştirme için belirlenen fırsatların raporlanması,

Bütçe süreci ile ilgili çevresel konular da dahil olmak üzere, risk ve fırsatların takip edilmesi, risklerin minimize edilmesi ve fırsatların gerçekleştirilmesi için aksiyonların belirlenerek yerine getirilmesi ve sonuçlarının gözden geçirilmesi,

Başvuru Sayfası:

https://www.kariyer.net/is-ilani/gama-turkerler-kocaeli-adi-ortakligi-butce-muhendisi-2597879