Karar verildi! Çalışanları çok yakından ilgilendiriyor! Hesaplara en az 1.831 lira yatırılıyor! Başvuran alıyor, ücretler...





Prim borcunu ödemeyenler için bu hak 2008, 2015 ve 2018 yıllarında da sağlandı. Eşiniz gibi geçmişteki kanunlar çerçevesinde borcu silinip prim günleri dondurulan kişiler, diledikleri zaman ihya başvurusunda bulunabilirler. Bu hak hiçbir şekilde ortadan kalkmayacak. Başvuru yapılan tarihteki asgari ücretin yüzde 34.5'i üzerinden hesaplanacak tutarı üç ay içinde ödeyenlerin sigortalılık süreleri ihya edilecek, emekliliklerine sayılacak.



Son yapılandırma kanununda, eşiniz gibi geçmişte sigortalılık süresi dondurulmuş kişiler için büyük bir ödeme kolaylığı sağlanıyor. Borcun doğduğu tarihteki anaparayı ödediğiniz takdirde, hesaplanan enflasyon farkının sadece yüzde 10'unu ödemek suretiyle oldukça düşük bir bedel ödeyerek ihya işlemini yapmak mümkün bulunuyor. Durdurulan sigortalılık süresi ne kadar eski ise elde edilen avantaj da o kadar yüksek oluyor.