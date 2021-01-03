Başvurun anında alın! Ek masraf, komisyon yok! 3 seneye varan vade ile en az 1000 en çok 75.000 bin TL kredi müjdesi! Belirli tarihler arasında ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor ve bankalar yeni tekliflerini vatandaşa sunmakta. Nakit ihtiyacı olanlar için yeni bir bilgi paylaşıldı. Enpara.com %1,74 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı sağladığını duyurdu. Duyurunun ardından gözler kredi hakkındaki detaylara çevrildi. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
AYLIK GERİ ÖDEME TUTARI NE KADAR OLACAK?
Enpara.com'un yüzde 1,74 faiz oranıyla sağladığı kredi imkanı 75.000 TL 36 ay vadeli hesaplandığında aylık ödemesi 2.984 TL olarak karşımıza çıkıyor. Başvuruların değerlendirme sürecinin ardından onay aldığında kredi hemen hesaba yatırılacak.
BANKADAN KREDİ AÇIKLAMASI
Enpara'dan ihtiyaç kredisi için yapılan açıklama şu şekilde:
* Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ni en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 1 aydan 36 aya kadar vadelerle kullanabilirsiniz.
* Enpara.com İhtiyaç Kredisi'nde hiçbir masraf, ücret veya komisyon yoktur. Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ne uygulanan avantajlı faiz oranlarına ve toplam maliyet oranlarına hesaplama aracını kullanarak ulaşabilirsiniz.
Farklı kredi tekliflerini karşılaştırırken toplam maliyet oranlarını dikkate almanızı öneririz. Sizin için en avantajlı olan kredi toplam maliyet oranı en düşük olan kredidir.
* Enpara.com'dan ihtiyaç kredisi alabilmeniz için kredi başvurusunda bulunmanız ve başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi gerekir. Mevcut Enpara.com müşterileri Enpara.com İnternet veya Cep Şubesi'nden, henüz Enpara.com müşterisi olmayanlar ise yukarıda bulunan hesaplama aracını kullanarak başvurabilirler. Başvuru sırasında sizden herhangi bir belge, kefil ya da teminat istenmez.
* İhtiyaç kredisi başvuruları QNB Finansbank kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir. Daha önce kullanmış olduğunuz kredilerin ve kredi kartlarının ödemelerini geciktirmeden, düzenli olarak yapmış/yapıyor olmanız ve şu anda düzenli bir gelirinizin olması veya son dönemlerde Enpara.com'da bir birikiminizin olması başvurunuzun olumlu değerlendirilmesini sağlayacak en önemli etkenlerdir.
* Kredi başvuruları ortalamada birkaç dakika içerisinde, en geç 8 iş saati içerisinde, değerlendirilerek sonuçlandırılır. Eğer Enpara.com müşterisiyseniz değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda internet veya cep şubemizden kredi ödeme planınızı ve sözleşmesini onaylayarak kredinizi anında kullanabilirsiniz. Eğer Enpara.com müşterisi değilseniz, öncelikle sizi kısa bir süre içinde adresinizde ziyaret ederek Enpara.com müşterisi yaparız.
* İhtiyaç kredisi taksitlerinin ödeme planında belirtilen şekilde, her ay zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesi gerekir. Kredi taksitlerinizi Enpara.com İnternet Şubesi, Cep Şubesi, Çözüm Merkezi ve QNB Finansbank ATM'lerinden ödeyebilirsiniz.
Ayrıca, taksit ödeme günlerinde Enpara.com Vadesiz TL hesabınızda yeterli bakiye bulunması durumunda taksitleriniz, hiçbir ek işlem yapmanıza gerek kalmadan, hesabınızdan otomatik olarak tahsil edilir.
* Kredinizi dilediğiniz zaman vadesinden önce kapatabilir, taksitlerini erken ödeyebilir veya toplu bir ara ödeme yapabilirsiniz. Bu durumlarda oluşacak faiz indirimlerinden yararlanırsınız.
İhtiyaç Kredisi Şartları Nelerdir?
Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;
18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)
Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)
Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.
Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)
Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.
Bunların dışında eğer ipotekli ihtiyaç kredisi çekilcekse, eşin rıza durumu istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde tüm hane halkının değil, yalnızca krediyi çekecek kişinin geliri hesaplanır. (Hane halkı kefil olabilir.) Yine birçok bankada gelirin en fazla %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.