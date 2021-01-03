EYT'DE SON DURUM NEDİR?

Yeni yıla sayılı günler kala Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeler sıkça gündeme gelmeye devam ediyor.

Prim gün süresini doldurmuş fakat yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama dönemine geçmesi ile birlikte hükümetin konuyla ilgili önemli bir adım atmasını bekliyor.

Eğer olumlu bir adım atılırsa kadınlar 20 erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartlarının yanı sıra 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.

Emeklilikte yaşa takılanlar için Finlandiya modeli görüşmeler arasında olsa bile bu konu şu sıralar askıda kaldı.