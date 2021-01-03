Dacia, Renault, Fiat Egea, Peugeot, Kıa, Honda Cıvıc Ford, Citroen tarafından alıcı çeken kampanyalar... Sıfır araba almak isteyen vatandaşlara iyi haberler geldi. Araç satın almak isteyenlerin gözü ve kulağı sıfır araç kampanyalarında. 2021 OCAK ayı itibariyle otomobil firmaları müşteri çekmek için çeşitli kampanyalar yapıyorlar, takvim.com.tr olarak okurlarımıza otomobil firmalarının gerek sıfır araçta bazı fiyat indirimleri gerekse uygun vadeler düzenleyerek yayınladıkları sıfır faiz kampanyalarını derliyoruz. Otomobil firmaları bu kampanyalarla araç almak isteyen müşterileri yakalamak istiyorlar. Otomobil firmaları 2021 Ocak ayı için kampanyalarını güncelliyorlar. Ünlü araba markalarının en son yayınladığı kampanya bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
2021 OCAK Ayı Toyota Araba Satış Kampanyaları ve Fiyatları
Toyota Finans çatısı altında ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile satışa sunulacak. Toyota açıklamasına göre, marka, yeni yılı finansman kampanyasıyla karşılıyor. Avantajlı finansal seçeneklerin bulunduğu yeni yılın ilk kampanyasına; Toyota Corolla 2020 modeller 191 bin TL'den, Corolla 2021 modeller 203 bin 600 TL'den, Corolla Hybrid 2020 modeller 314 bin 700 TL'den, Corolla Hybrid 2021 modeller 329 bin 150 TL'den, yeni Corolla Hatchback 228 bin 750 TL'den, yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 323 bin 750 TL'den başlayan fiyatlarla dahil olacak. Açıklamaya göre, Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid 2020 modeller 314 bin 150 TL'den C-HR Hybrid 2021 modeller ise 333 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla sunulacak.
Ayrıca yeni Yaris 209 bin 200, yeni Yaris Hybrid ise 299 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla tüm Toyota plazalarındaki yerini alacak. Toyota RAV4 Hybrid'in Flame versiyonu ise 607 bin 850 TL'lik fiyatıyla satışta olacak. Yüzde 0,99'dan başlayan finansman oranları ve 24-36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle Toyota'nın yeni yıl kampanyasından yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere "takas" imkanı da sunuluyor.
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2021 OCAK Ayı Renault Araba Satış Kampanyaları ve Fiyatları
2020 Yılı Renault Araba Satış Kampanyaları
Renault sitesinde verilen bilgiye göre kampanyaları güncellenmektedir. İlerleyen günlerde yayınlanacaktır.
Renault sıfır araç satış kampanyaları için tıklayınız...
Renault sıfır araç fiyat listesi için tıklayınız...
2021 OCAK Ayı Nissan Araba Satış Kampanyaları ve Fiyatları
Nissan sitesinde verilen bilgiye göre kampanyaları güncellenmektedir. İlerleyen günlerde yayınlanacaktır.
Nissan sıfır araç fiyat listesi için tıklayınız...
Nissan sıfır araç kampanyaları için tıklayınız...
2021 OCAK Ayı Volkswagen Araba Satış Kampanyaları ve Fiyatları
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2021 OCAK Ayı Honda Araba Satış Kampanyaları ve Fiyatları
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2021 OCAK Ayı Ford Araba Satış Kampanyaları ve Fiyatları
Ford sıfır araç fiyat listesi
Kampanyaları güncelliyorlar.
Ford sıfır araç fiyat listesi için tıklayınız...
Ford sıfır araç satış kampanyaları için tıklayınız...
2021 OCAK Ayı Opel Araba Satış Kampanyaları ve Fiyatları
Kampanyalar güncellenmektedir.
Opel sıfır araç fiyat listesi için tıklayınız...
Opel sıfır araç satış kampanyaları için tıklayınız...
2021 OCAK Ayı Fiat Araba Satış Kampanyaları ve Fiyatları
2020 Ağustos Ünlü Otomobil Firmalarının, Markalarının Güncel Sıfır Araç Satış Fiyatları ve Kampanyaları
Kampanyalar güncellenmektedir.
Fiat sıfır araç fiyat listesi için tıklayınız...
Fiat sıfır araç satış kampanyaları için tıklayınız...
Sıfır araç alırken dikkat edilmesi gereken 5 nokta
1) Otomobil almadan önce tüm firmaların kampanyalarını çok iyi inceleyin. Zira artık tüm araçlarda eskiden opsiyonel olan donanımlar standart ve hemen hemen hepsinde mevcut. Üstelik yıl sonu sebebiyle eskiden ekstra olan özellikler de opsiyonel. Örneğin düz vites araç fiyatına otomatik vites araç alternatiflerini kaçırmamak gerekiyor.
2) Otomobil firmalarının araç fiyat listelerine takılı kalmayın. Satış temsilcileri ile kıran kırana pazarlık yapın. Göreceksiniz almak istediğiniz aracın fiyatı göründüğünden daha cazip olacak. Kampanyalarda araçların fiyatları değişkenlik gösteriyor.
3) Almak istediğiniz aracın mevcut kasasının önümüzdeki yıl değişip ,değişmediğini iyi araştırın.
4) Almak istediğiniz aracın servis aralıklarını ve servis yedek parça ücretlerini sorun. Elverişli gibi görünen sıfır aracınızı aldıktan sonra servis ve yedek parça fiyatları sizi üzmesin. Araçlar genellikle 1 yıl yada 10.000-15.000 km. aralığında servise gidiyorlar. Çok km yapıyorsanız 10.000 km bakım yapan araçlardan uzak durmanızda yarar var. Yılda en az 2 kere servise gitmek zorunda kalırsınız. Bu durumda size ayrı bir maliyet getirir. Yine yılda 10 bin km yol yapıyorsanız benzinli araçlara yönelmeniz ve dizel araçla benzinli araç arasındaki fiyat farkına maruz kalmamanızı öneririz.
5) En son ve en önemlisi almak istediğiniz aracı mutlaka test edin. Gerek kullanımı gerek yol tutuşu,ile sizin isteklerinize uygun araç olup olmadığına karar verin. Kullanma alışkanlıklarınız aracınızı belirler. Yarı otomatik araçlara alışkın olmayanlar bu araçlarda vites geçişlerini tam otomatik araçlara göre daha fazla hissedecekleri için sıkıntı yaşayabilirler. Tercihiniz düz vitesli araçsa mutlaka yokuş kalkış destek sistemini alacağınız araçta arayın. Bu size sıkışık trafikte, yokuşlarda otomatik aracın sağladığı sürüş rahatlığı biraz olsun verebilir.