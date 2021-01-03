10.000, 20.000 ve 30.000 TL verilecek! 3 ay geri ödeme yok, 36 ay vade uygulanacak! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

10.000, 20.000 ve 30.000 TL kredi çekecek vatandaşlar için ihtiyaç kredisi kapsamında uygulanacak 36 ay vade ve 3 ay geri ödemesiz dönem düşük faiz oranı ve kısa vadeli olarak verilen krediler olarak dikkatleri çekiyor. Korona virüs süreçlerinde kimsenin zorluk çekmemesi için bankalardan 10,20 ve 30 bin TL ye varan kredi fırsatları sunuluyor. Merkez bankasının faiz oranlarında güncelleme yapması vatandaşların son durumları araştırmasına neden oldu. Peki, hangi banka ne kadar kredi faiz oranı veriyor? İhtiyaç kredi faiz oranlarında son durum… Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...