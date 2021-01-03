10.000, 20.000 ve 30.000 TL verilecek! 3 ay geri ödeme yok, 36 ay vade uygulanacak! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

10.000, 20.000 ve 30.000 TL kredi çekecek vatandaşlar için ihtiyaç kredisi kapsamında uygulanacak 36 ay vade ve 3 ay geri ödemesiz dönem düşük faiz oranı ve kısa vadeli olarak verilen krediler olarak dikkatleri çekiyor. Korona virüs süreçlerinde kimsenin zorluk çekmemesi için bankalardan 10,20 ve 30 bin TL ye varan kredi fırsatları sunuluyor. Merkez bankasının faiz oranlarında güncelleme yapması vatandaşların son durumları araştırmasına neden oldu. Peki, hangi banka ne kadar kredi faiz oranı veriyor? İhtiyaç kredi faiz oranlarında son durum… Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
10 bin TL için 36 ay vade imkanı…
Bankaların faiz oranları belli oldu. 36 ay vade ile 10 bin TL kredi veren bankaların faiz oranı;
Türkiye iş bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,5
TEB bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,51
İNG bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,54
QNB Finansbank bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,41
Fibabanka bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,54
Alternatif bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,60
ICBC bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,69
Şekerbank bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,50
Bankalar tarafından 36 ay vade ile 20 bin TL kredilerin faiz oranı;
Türkiye iş bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,5
TEB bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,51
İNG bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,54
QNB Finansbank bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,41
Fibabanka bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,54
Alternatif bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,60
ICBC bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,62
Şekerbank bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,50
10 bin TL için 36 ay vade imkanı…
Bankaların faiz oranları belli oldu. 36 ay vade ile 10 bin TL kredi veren bankaların faiz oranı;
Türkiye iş bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,5
TEB bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,51
İNG bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,54
QNB Finansbank bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,41
Vakıfbank bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,52
Fibabanka bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,54
Alternatif bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,60
ICBC bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,69
Şekerbank bankası 10 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,50
Bankalar tarafından 36 ay vade ile 20 bin TL kredilerin faiz oranı;
Türkiye iş bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,5
TEB bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,51
İNG bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,54
QNB Finansbank bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,41
Fibabanka bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,54
Alternatif bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,60
ICBC bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,62
Şekerbank bankası 20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı; 1,50