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    Kamu işçilerinin ilave tediye ödemelerinin takvimi belli oldu! Hesaba en az bin 108 lira yatırılacak

    Yaklaşık 500 bin kamu işçisinin beklediği haber geldi. 26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, diğer yarısı 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

    500 bin işçiye ikramiye

    Yaklaşık 500 bin kamu işçisinin beklediği haber geldi.

    26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) ödeme takvimi belli oldu.

    Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, diğer yarısı 11 Mayıs'ta ödenecek.

    Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

    İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor.
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    Haberler Ekonomi Kamu işçilerinin ilave tediye ödemelerinin takvimi belli oldu! Hesaba en az bin 108 lira yatırılacak