Esnafa 5 bin TL

Hükümet gelir kaybı, kira, düşük faizli kredi destekleri, vergi ve SGK prim kolaylığı ile çeşitli eğitim imkanlarıyla esnaf ve sanatkarın yanında oldu. Son olarak devreye alınan gelir kaybı ve kira desteği için önceki gün başlayan başvuru devam ediyor.

Başvurular e-Devlet'ten yapılıyor. Esnaf ve sanatkara 3 ay boyunca aylık 1.000 lira olmak üzere toplam 3 bin lira hibe desteği verilecek. İşyeri kira olanlara 3 ay boyunca, büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 liralık kira desteği sağlanacak.