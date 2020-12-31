2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ile birlikte Milli Piyango bileti olanlara büyük ikramiye de dahil olmak üzere çeşitli ikramiyeler isabet etti. Biletiniz için hangi ikramiyenin isabet ettiğini Milli Piyango bilet sorgulama motoru ile kolayca öğrenebilirsiniz. Yapılan çekiliş ile birlikte Milli Piyango tarafından toplamda 563 milyon 400 bin TL dağıtıldı. Büyük ikramiye kazandıran numara tam 100 milyon TL kazandırırken, 2 numaraya da 10 milyon TL isabet etti. 10 numaraya ise 1 milyon TL isabet ederken, 30 numaraya 120 bin TL, 100 numaraya 10 bin TL, 200 numaraya 5 bin TL, 500 numaraya bin TL, 10 bin numaraya 500 TL, 40 bin numaraya 400 TL, 200 bin numaraya 300 TL, 700 bin numaraya 200 TL ve 2 milyon numaraya yani biletlere ise 100 TL ikramiye çıkmış oldu. Aynı zamanda talihliler için bu çekilişte de bilet tutarlarını kazanmalarını sağlayacak iki amorti numarası belirlendi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

Milli Piyango yılbaşı 2021 çekiliş sonuçları ve amorti numaraları için tıklayınız

2021 milli piyango yılbaşı çekilişi 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar için tıklayınız

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Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı işlemi için tıklayınız…

Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı

Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile birlikte bilet numaranızı girerek biletiniz için ikramiye çıkmışsa kolayca öğrenebilirsiniz. Biletiniz için herhangi bir ikramiye çıkmamışsa sorgulama ekranından bu durum da belirtilmektedir. Eğer biletinize farklı ikramiyeler isabet etmişse, para ödülü ve amorti ikramiyesi gibi sorgulama ekranından kazanılan ikramiyeler ve toplam tutarları da gösterilmektedir. Sorgulama ekranı pratik şekilde biletlerinizi kontrol etmeyi sağlarken Milli Piyango tam lise üzerinden dilerseniz biletlerini ayrı ayrı da kontrol edebilirsiniz.

Milli Piyango Bilet Sorgulama Motoru Nasıl Kullanılır?

Milli Piyango bilet sorgulama için sorgulama motorunu kullanabilirsiniz. Bu sayede biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını, çıktıysa hangi tutarda ikramiye kazandığınızı öğrenebilirsiniz. Sorgulama motoru ile birlikte doğrudan kazanmış olduğunu tutar da ekrana yansıyacaktır. İster bilgisayardan ister cep telefonundan hızlı bir şekilde biletinize ne kadar ikramiye isabet ettiğini sorgulama robotu ile öğrenebilirsiniz. Sorgulama robotunu kullanarak bilet sorgulaması yapmak için sorgulama ekranına bilet numaranızı tam olarak girin. Son rakamlarına göre ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenmek için de biletinizin tam numaralarını yazmak durumdasınız. Numaranızı eksiksiz ve tam olarak yazdıktan sonra sorgulama butonuna tıklayarak biletinize ne kadar ikramiye tuttuğunu öğrenebilirsiniz. Biletinize ikramiye çıkmışsa tutarlar dahilinde farklı ödeme noktalarından ikramiyenizi hemen alabilirsiniz.

Milli Piyango Hangi İkramiyeleri Veriyor?

MPİ bilet sorgulama ekranı ile birlikte biletinizin numaralarına göre kazanmış olduğunuz ikramiye tutarları da farklılık gösteriyor. Büyük ikramiye dahil olmak üzere yüksek tutardaki ikramiyeleri kazanmak için altı numaranın tamamının da doğru olarak tutması gerekiyor. Bunun yanında son 5 rakamına göre, son 4 rakamına göre, son 3 rakamına göre, son iki rakamına göre, son 1 rakamına göre ikramiyeler veriliyor. Son 1 rakamına göre verilen ikramiye amorti olarak da biliniyor ve iki farklı numaradan oluşuyor. Bu iki rakamdan birisini son rakam olarak biletinizde bulunuyorsa biletinizin tutarı kadar ikramiye kazanıyorsunuz. Yani tam bilet almış ve amorti isabet etmişse tam bilet tutarınca ödeme alacaksınız. Bunun yanında teselli ikramiyesi de büyük ikramiyeyi sadece 1 rakam ile kaçırmış olan biletlere veriliyor. Teselli ikramiyesi için büyük ikramiyeyi kazandıran numaranın herhangi bir hanesinde farklılık olup yani 5 rakamı tutup sadece 1 rakam ile büyük ikramiyenin kaçırılması halinde de teselli ikramiyesi ödemesi yapılıyor.