



PUAN KARŞILIĞI ÜCRET TALEP EDİLEBİLİR



Vatandaşın kartlarda biriken puanlarının silinmesi halinde kampanya başlangıcında kendisine bu yönde bir bildirim yapılmadığını ifade ederek Tüketici Kanunu'nda tüketici ile yapılan sözleşmeler tüketici aleyhine değiştirilemez hükmü gereğince puanların karşılığı olan tutarın kendisine ödenmesi için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılması gerektiğine vurgu yapan Ağaoğlu, ''Bir örnek verilecek olursa benim kartımda birikmiş olan 60 TL'lik puan olduğunu düşünelim. Bu puanları bana uygulayan banka veya akaryakıt firması kampanya başlangıcında tarih bildiriminde bulunmamışsa o puanları silemez. Çünkü Tüketici Kanun'da açık hükümler var. Kişi vefat etse dahi varislerine geçer.'' diye konuştu.