KREDİ SİCİL AFFI NE DEMEK?

Kredi Sicil Affı ne demek araştıranlara bu yasayla birlikte bankaların kara listesinde olan kişilerin tekrar kredi çekebileceğini belirtelim. Diğer bir ifade ile Kredi Sicil Affı Yasası bankadan kredi çekerek borçlarını ödeyemeyen kişilere son bir şans daha verilerek, aynı bankadan yapılandırma kredisi çekerek tüm borçlarını kapatmasıyla kara listeden çıkılması yöntemidir. Bu şekilde Kredi Sicil Affı Yasasının gelmesiyle birlikte vatandaşlar rahat bir nefes alacak ve bozuk sicillerini tekrar düzeltebilecek. Kişinin aynı bankadan çektiği yapılandırma kredisi ile tüm borçlarının kapatması ve son çektiği krediyi düzenli bir şekilde ödemesi beklenecek.