Kredi Sicil Affı Yasası ile birlikte bankaların kara listesinde olan vatandaşların kötü sicili ortadan kalkacak ve bankalar tarafından üzeri kırmızı kalem ile çizilen kişiler tekrar kredi çekebilecek. Kredi Sicil Affı Kanunu'nun işleme alınmasıyla birçok vatandaş rahat nefes alacak. Kredi Sicil Affı Yasası ile birlikte bankaların kara listesinde olan vatandaşların kötü sicili ortadan kalkacak ve bankalar tarafından üzeri kırmızı kalem ile çizilen kişiler tekrar kredi çekebilecek. Bankaların kara listesinde bulunan vatandaşlar, kara listede bulunanlar kredi kartı alabilir mi, kara listeden nasıl çıkılır araştırıyordu. Kredi Sicil Affı Kanunu'nun işleme alınmasıyla birçok vatandaş rahat nefes alacak. Peki Kredi Sicil Affı çıktı mı? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
KREDİ SİCİL AFFI NE DEMEK?
Kredi Sicil Affı ne demek araştıranlara bu yasayla birlikte bankaların kara listesinde olan kişilerin tekrar kredi çekebileceğini belirtelim. Diğer bir ifade ile Kredi Sicil Affı Yasası bankadan kredi çekerek borçlarını ödeyemeyen kişilere son bir şans daha verilerek, aynı bankadan yapılandırma kredisi çekerek tüm borçlarını kapatmasıyla kara listeden çıkılması yöntemidir. Bu şekilde Kredi Sicil Affı Yasasının gelmesiyle birlikte vatandaşlar rahat bir nefes alacak ve bozuk sicillerini tekrar düzeltebilecek. Kişinin aynı bankadan çektiği yapılandırma kredisi ile tüm borçlarının kapatması ve son çektiği krediyi düzenli bir şekilde ödemesi beklenecek.
KREDİ SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKAR?
Koronavirüsten dolayı birçok vatandaş bankaya olan borçlarını ödeyemedi ve zor durumda kaldı. Salgından dolayı işleri iyi gitmeyen ve bankadan çektiği kredileri ödeyemeyen kişiler Kredi Sicil Affı Yasası ne zaman çıkar araştırıyor. Yasa ilk olarak 2020 yılının Mart ayında gündeme gelmiş, ardından da geçtiğimiz aylarda meclis gündeminde konuşulmuştu. Ancak Kredi Sicil Affı'nın ne zaman çıkacağına dair henüz net bir cevap gelmedi. Çünkü hala kanun teklifi için mecliste tartışmalar devam ediyor. Kredi Sicil Affı Yasası meclisten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanır yayınlanmaz işleme alınacaktır.
KREDİ SİCİL AFFI NASIL UYGULANACAK MI?
Kredi Sicil Affı Yasası meclisten onay alındıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak uygulanmaya başlanacak. Koronavirüs salgını ile tekrar gündem olması beklenen Kredi Sicil Affı'nın TBMM görüşmelerinin sonuçlanması ve yakın bir tarihte sonuçlanması bekleniyor. Kredi Sicil Affı nasıl uygulanacak merak eden vatandaşlara, kredi çektiğiniz bankaya tekrar başvurarak "Yapılandırma Kredisi" çekerek tüm borçlarınızı kapatmanız gerektiğini aktaralım. Bu işlemler birlikte borçlunun hem adı kara listeden çıkmış olacak hem de tekrar kredi çekebilme şansı olacak.
KREDİ SİCİL AFFI ŞARTLARI NELERDİR?
Henüz Kredi Sicil Affı kanun teklifi Resmi Gazete'de yayınlanmadı fakat binlerce vatandaş yayınlanmasını bekliyor. Diğer yandan bazı haber kaynakları Kredi Sicil Affı şartları neler sorusuna cevap vermeye başladı.
Vatandaşların tüm borcunu ödemesi gerekiyor,
Kanun teklifi kabul olduğu andan itibaren 6 ay içinde bu şartları yerine getirmesi gerekiyor.
Bu bilgiyle birlikte içerikte bahsettiğimiz Kredi Sicil Affı şartlarının net olmadığını, Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra asıl şartların orataya çıkacağını tekrar vurgulamak önemli.
KREDİ SİCİL AFFI NE DEMEK?
Kredi Sicil Affı ne demek araştıranlara bu yasayla birlikte bankaların kara listesinde olan kişilerin tekrar kredi çekebileceğini belirtelim. Diğer bir ifade ile Kredi Sicil Affı Yasası bankadan kredi çekerek borçlarını ödeyemeyen kişilere son bir şans daha verilerek, aynı bankadan yapılandırma kredisi çekerek tüm borçlarını kapatmasıyla kara listeden çıkılması yöntemidir. Bu şekilde Kredi Sicil Affı Yasasının gelmesiyle birlikte vatandaşlar rahat bir nefes alacak ve bozuk sicillerini tekrar düzeltebilecek. Kişinin aynı bankadan çektiği yapılandırma kredisi ile tüm borçlarının kapatması ve son çektiği krediyi düzenli bir şekilde ödemesi beklenecek.