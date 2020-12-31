Çalışanların vergileri belli oldu

İşçi ve memurların ücretleri ile diğer gelirlerden 2021 yılında kesilecek vergi oranları belli oldu. 2020 yılı vergilerine ilişkin gelir vergisi genel tebliğine göre; yüzde 15 vergi oranının uygulanacağı ilk gelir dilimi yüzde 9.09 artırılarak 22 bin liradan 24 bin liraya çıkartıldı. İkinci ve sonraki gelir vergisi dilimleri ise yüzde 8.33 artırıldı.

Ücret geliri elde edenlerden, 53 bin liralık gelirin 24 bin lirası için 3 bin 600 lira, fazlası için yüzde 20 oranında, 190 bin liralık gelir için yüzde 27 vergi kesilecek.