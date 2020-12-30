2020'nin son sıfır km otomobil kampanyaları! Şimdi al Temmuz 2021'de öde... Yeni yıla sayılı günler kala birçok marka sıfır otomobillerde çeşitli kampanyalara gitti. Sıfır kilometre araç almayı düşünenler için artık son günler.. Firmaların kampanyalarının hep bir arada yer aldığı son fırsat listesi yayınlandı. İşte 2020'nin en ucuz sıfır otomobilleri... Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsa bu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden siparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
CİTROEN YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 155.000 TL
C5 AİRCROSS SUV modelinde 120.000 TL 30 ay 0,99% faiz kampanyası veya 20.000 TL nakit alım desteği sunulmakta. Berlingo Kombi modelinde 60.000 TL 18 Ay 0% faiz kampanyası veya 4.000 TL nakit indirim desteği bulunmakta.
CİTROEN C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Kampanyalı fiyatı 291.500 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 192.500 TL
DACİA DUSTER Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 Liste fiyatı 175.900 TL
DACİA Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp Fiyatı 158.900 TL
KAMPANYALAR
Kampanya kapsamında minimum 10.000 TL peşinat tutarı yatıran müşterilere teslimatı Aralık ayında yapılacak tüm Duster versiyonları için fiyat sabitlemesi yapılabilecek. Anahtar teslim fiyatından kalan bakiye tutar hariç, kampanyaya katılım koşulu olarak yatırılan peşinat tutarı ile Renault Finans'tan kullanılan kredinin toplamı minimum 50.000 TL olmalıdır.
DACİA DUSTER Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 Liste fiyatı 175.900 TL
FİAT EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Kampanyalı Fiyatı 123.900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli Kampanyalı Fiyatı 143.900 TL
KAMPANYALAR
Egea Hatchback 52.900 TL Peşin, Aylık 2.990 TL Taksitle.
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel Kampanyalı Fiyatı 182.900 TL
FİAT PANDA URBAN 1.2 69 HP Kampanyalı fiyatı 129.900 TL
500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT Kampanyalı Fiyatı: 182.900 TL
FİAT 500X Urban 1.0 120HP Firefly MT Kampanyalı fiyatı 219.900 TL
FİAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA Kampanyalı fiyatı: 171.900 TL
FORD Ford Fiesta Style 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin Fiyatı 203.400 TL
KAMPANYALAR
Sağlık çalışanları için Ford modellerinde yüzde 3 indirim Ford yetkili satıcılarında. Ford Fiesta, Ecosport, Mondeo, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, yüzde 0,991 faiz - Ford Focus model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 75.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faiz - Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faiz - Yepyeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 24 ay, yüzde 0,99 faiz - Tourneo Courier Journey model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 130.000 TL, 12 ay, yüzde 0,49 faiz
Ford Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin Fiyatı 206.200 TL
Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin Fiyatı 222.500 TL
Ford Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin Liste fiyatı 220.000 TL
HONDA Civic Sedan 1.6L Eco Elegance Otomatik Benzin Liste fiyatı 231.200 TL
ARALIK KAMPANYALARI
Aralık ayı boyunca yüzde 0.49 faiz oranıyla 12 ay vadeli 60.000 TL'lik taşıt kredisi imkanı.
HYUNDAİ Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Liste fiyatı 141.600 TL
AYIN KAMPANYALARI
Hyundai i10, 141.600 TL'den başlayan fiyatlar veya yüzde 0,99 faiz fırsatıyla. Hyundai KONA için şimdi al Temmuz 2021'de ödemeye başla kampanyası. Hyundai TUCSON, 34.000 TL'ye varan nakit indirimi ve 100.000 TL'ye 15 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı!
HYUNDAİ Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) Liste fiyatı 166.000 TL
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli) Liste fiyatı 198.000 TL Yeni Hyundai Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) 281.000 TL
KİA YENİ PICANTO 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik Fiyatı: 167.500 TL 2020 model kampanyalı fiyatı 153.500 TL
KAMPANYALAR
100.000 TL'ye 24 Ay yüzde 0,89 faiz, 50.000 TL'ye 18 Ay yüzde 0,89 faiz
YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool Fiyatı: 154.520 TL Kampanyalı fiyatı 139.400 TL
YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool Fiyatı: 181.900 TL Kampanyalı fiyatı 169.900 TL
Kia Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS Fiyatı 229.300 TL
MINI 3 KAPI Otomatik Benzin Pure / 1499 / 136BG Fiyatı 298.978 TL
KAMPANYALAR
Bu aya özel, Yeni MINI Countryman ALL4 150.000 TL kredi kullanımına 12 ay vade ile %0 faiz avantajı ve 10.000 TL takas desteği -MINI 5 Kapı 100.000 TL kredi kullanımına 12 ay vade ile %0 faiz avantajı veya Orijinal MINI Kış jant-lastik seti hediyesiyle Borusan Otomotiv MINI Yetkili Satıcılarında. Üstelik 10.000 TL takas desteği fırsatı
MITSUBISHI Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT Fiyatı 178.900 TL
KAMPANYALAR
70.000 TL' ye 12 ay 0,99% Faiz Fırsatıyla veya Şimdi Al, Mart' ta öde
Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT Fiyatı 293.900 TL
KAMPANYALAR
Eclipse Cross Invite CVT Sport Pack 13.000 TL'ye varan indirim kampanyası.
NİSSAN Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia Fiyatı 189.100 TL Kampanyalı Fiyatı 181.800 TL
KAMPANYALAR
Micra versiyonları için 60.000 TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı Qashqai versiyonları için 120.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı X-Trail versiyonları için 120.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı
OPEL Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP Fiyatı 172.900 TL Kampanyalı fiyatı 166.800 TL
KAMPANYALAR
Opel Corsa için 50.000 TL, 15 Ay, yüzde 0,89 kredi seçeneği GRANDLAND X için 75.000 TL, 12 Ay, yüzde 0 Faizle Mart 2021'de ödemeye başlama seçeneği. Ya da; 75.000 TL, 15 Ay, yüzde 0 Faiz seçeneği. CROSSLAND X için 50.000 TL, 15 Ay, yüzde 0,89 kredi seçeneği. ASTRA HB 50.000 TL, 15 Ay, yüzde 0,89 kredi seçeneği ve Aralık Ayına Özel GS Line 1.4 Benzinli CVT-7 145 HP - 301.000 TL YENİ INSIGNIA için 100.000TL, 12 Ay, %0 Faizle Mart 2021'de ödemeye başlama seçeneği. Ya da;100.000 TL, 15 Ay, %0 Faiz seçeneği
ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP Fiyatı 279.500 TL Aralık ayı fiyatı: 230.500 TL
YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Edition Fiyatı 226.900 TL Kampanyalı fiyatı 217.200 TL
PEUGEOT 208 SIGNATURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp Liste fiyatı 192.500 TL
KAMPANYALAR
YENİ 308 210. yıla özel geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229.000 TL'den başlayan fiyatlarla. PEUGEOT 508 210. yıla özel 120.000 TL için yüzde 0 faiz veya şimdi alın baharda ödemeye başlayın.
YENİ PEUGEOT SUV 2008 210. yıla özel 229.500 TL'den başlayan fiyatlar ve yüzde 0 faiz veya şimdi alın baharda ödemeye başlayın.
Yeni PEUGEOT SUV 3008 210. yıla özel 100.000 TL için yüzde 0 faiz veya şimdi alın baharda ödemeye başlayın.
301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp Liste fiyatı 204.000 TL
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT Fiyatı 318.000 TL Kampanyalı fiyatı: 285.000 TL
RENAULT Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg Liste fiyatı 152.900 TL
KAMPANYALAR
Yeni CLIO'larda 20.000 TL'ye varan indirim. 15.000 TL getir Yeni CLIO'yu götür Kampanya kapsamında minimum 15.000 TL peşinat tutarı yatıranlara teslimatı Aralık ayında yapılacak tüm Yeni Clio versiyonları için fiyat sabitlemesi yapılabilecek. Anahtar teslim fiyatından kalan bakiye tutar hariç, kampanyaya katılım koşulu olarak yatırılan peşinat tutarı ile Renault Finans'tan kullanılan kredinin toplamı minimum 50.000 TL olmalı. KADJAR modelleri için 25.000 TL' ye varan indirim fırsatı.
Yeni Captur Joy 1.0 TCe 100 bg Liste fiyatı 211.900 TL
RENAULT Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg Liste fiyatı 140.900 TL
RENAULT Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Fiyatı 140.900 TL
RENAULT Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Fiyatı 200.900 TL
SEAT IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style Liste fiyatı 170.000 TL Kampanyalı fiyatı: 161.500 TL
KAMPANYALAR
Sınırlı sayıda SEAT Ibiza, Aralık ayına özel, 8.500TL indirimle ve 161.500TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı ile, SEAT markasının ilk SUV modeli Ateca, Aralık ayına özel, 14.000TL fiyat indirimi ile 355.000TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı ve 100.000TL için, 12 ay, yüzde 0 faiz oranı ile satın alınabiliyor.
ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence Fiyatı 231.000 TL
SKODA 1.0 TSI 95 PS DSG Premium Fiyatı 193.900 TL Kampanyalı fiyatı 184.400 TL
KAMPANYALAR
SKODA Fabia için: yüzde 5'2 varan fiyat avantajı ve 100.000 TL, 18 ay, yüzde 0,99 kredi kampanyası Scala için: yüzde 5'e varan fiyat avantajı ve 100.000 TL, 18 ay, yüzde 0,99 kredi kampanyası Yeni Octavia için lansmana özel fiyatlar ve 100.000 TL, 18 ay, %0,99 kredi kampanyası Kamiq için: yüzde 9'a varan fiyat avantajı ve 100.000 TL, 18 ay, yüzde 0,99 kredi kampanyası Karoq için: yüzde 7'ye varan fiyat avantajı ve 100.000 TL, 18 ay, yüzde 0,99 kredi kampanyası Kodiaq için: yüzde 4'e varan fiyat avantajı ve 100.000 TL, 18 ay, %0,99 kredi kampanyası Superb modeli için: yüzde 6'ya varan fiyat avantajı ve 100.000 TL, 18 ay, %0,99 kredi kampanyası
SKODA Skoda Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite Liste Fiyatı 224.900 TL Kampanyalı fiyatı 219.400 TL
KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium Fiyatı 307.900 TL Kampanyalı fiyatı 288.200 TL
YENİ OCTAVIA 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG Elite Fiyatı 319.900 TL Kampanyalı fiyatı 299.800 TL
SUZUKİ SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli Liste fiyatı 216.900 TL
KAMPANYALAR
50.000 TL için 18 ay yüzde 0,99 faiz ve nakit alım fırsatı
Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP Fiyatı 293.900 TL
KAMPANYALAR
Vitara için 100.000 TL 12 ay yüzde 0,99 faiz imkanı.
TOYOTA Yeni Corolla 1.6 Vision Liste fiyatı 190.900
Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S Fiyatı 228.700
TOYOTA Yaris 1.0 Life Liste Fiyatı 209.100 YARIS 1.5 Hybrid Dream e-CVT Liste Fiyatı 299.200
VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline Liste fiyatı 187.300 TL
KAMPANYALAR
Yeni Tiguan yüzde 0 faiz kampanyası 31 Aralık'a kadar geçerli 100.000 TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz fırsatı T-Roc'a Özel Aralık Fırsatları
Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus Liste fiyatı 213.400 TL
Sıfır Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsa bu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden sparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.
Araç satın alma bir marketten oyuncak araba almaya benzer. Ürünü alır-inceler beğenirseniz parayı öder aracınızı alır çıkarsınız. Araç alımında daha çok bayiler aracılık ettiği için öyle yada böyle bir bayii aracılığı ile aracınızı satın alırsınız.
Ancak burada dikkat etmeniz bazı püf noktalar olduğunu hatırlatmak isterim. Öncelikle alacağınız aracı mümkünse –alacağınız bayiden (ücretsiz)- test edin. Eğer test aracı yoksa eşdeğer bir araç bulup inceleyin. Ayrıca bayiden alacağınız aracı görüp detaylı bir şekilde gözlemleyin. İnternet forumlarından alacağınız araçlar ilgili yakıt, arıza, opsiyon, olumlu ve olumsuz özellikler gibi yazıları okuyun.
Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye duruma kaparo veya doğrudan giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz. Pazarlık konusunda yeteneğiniz yoksa mümkün olduğunda pazarlama konusunda iyi biri ile gitmenizde fayda var. Alacağınız aracın farklı bayilerde de bulunacağını düşünerek marka/model aracın satılabileceği diğer bayilerle doğrudan iletişime geçerek ve ciddi bir alıcı olduğunu belirterek fiyat almaya ve bu bayiler arasında değerlendirme yapın. Bulduğunuz en uygun fiyattaki aracı almaya karar verdiğinizde bayiye giderek işlemlere başlayacaksanız.
Müşteri temsilcisi/satış sorumlusu ile detaylı bilgileri aldıktan sonra para transferi gerçekleştirdiğinizde satın alma işlemi başlar. Para transferi yapıldığında aracınız bayide hazırlanmaya (kontrol/temizlik vs.) başlar. Plaka vs. gibi işlemler aracılarla gerçekleştiği için sizin ekstra trafik tescil vs. ile işiniz olmaz. Ancak alacağınız plakanın nüfusa kayıtlı olan yerden çıkacağını unutmayın.
Örneğin aracı Adanada beğendiniz, Adana bulunan bayiden alıyorsunuz ancak nüfusta ikametgahınız Trabzon. O zaman alacağınız plaka 61 olacaktır. Alacağınız plakanın 44 olmasını istiyorsanız ikametgahınızın Malatyada olması gerekiyor. Özel bir plaka almayacaksanız otomatik olarak size bir plaka verilecektir.
Bu bayinin aracıları trafik tescilde plaka işlemlerini belirli saatlerde gerçekleştirirler. Örneğin 13:00 veya 17:00 gibi. Bu nedenle satış işlemlerine erken saatte başvurmanız işlemlerinizin daha hızlı olmasını sağlayacaktır. Siz bayide beklerken 'aracı (yetkili)' gider trafik tescilde işleminizi yapar ve plakayı bayiye getirirler.
Plaka vs. araca montajı yapılır. Araç hazırdır. Ancak burada iki husus var Sigorta ve Kasko! Muhtemelen bayi ikisinide kendisi yapmak isteyecektir. Tanıdığınız sigortacı varsa bunlarlada yapabilirsiniz. Kasko zorunlu değil ancak trafik sigortası yaptırmadan aracı satın almayacağınızdan büyük ihtimalle bayii bu işlemi gerçekleştirecektir.