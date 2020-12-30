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    • Ekonomi
    • 30.12.2020 17:21
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    • 30.12.2020 17:34
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    piyasasında son durum: Altının kilogramı yüzde 0,2 azalışla 444 bin 500 TL'ye geriledi

    Borsa İstanbul ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda () standart ın kilogramı 444 bin 500 liraya geriledi. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 495 milyon 575 bin 989,86 lira, işlem miktarı ise 3.358,03 kilogram oldu. İşte merak edilen detaytlar ve altın piyasasında son durum...

    AA



    Altın piyasasında, en düşük 441 bin 750 lirayı, en yüksek ise 447 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 444 bin 500 liradan tamamladı.



    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 495 milyon 575 bin 989,86 lira, işlem miktarı ise 3.358,03 kilogram oldu.



    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 521 milyon 97 bin 410,90 lira oldu.



    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, şeklinde sıralandı.



    Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
    Önceki Kapanış 445.500,00 1.879,50
    En Düşük 441.750,00 1.862,00
    En Yüksek 447.500,00 1.879,00
    Kapanış 444.500,00 1.878,00
    Ağırlıklı Ortalama 444.121,62 1.877,05
    Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.495.575.989,86
    Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.358,03
    Toplam İşlem Adedi 77


    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 446,20 liradan tamamladı.



    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 723,00 lira, Cumhuriyet altını 2.960,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 446,20 liradan işlem gördü.



    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    SALI ÇARŞAMBA
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 444,40 444,60 446,00 446,20
    Cumhuriyet Ata Lira 2.928,00 2.949,00 2.939,00 2.960,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 405,50 409,50 406,80 410,80
    Lira (Tam) Ziynet 2.862,00 2.882,00 2.872,00 2.892,00
    Yarım Ziynet 1.431,00 1.441,00 1.436,00 1.446,00
    Çeyrek Ziynet 715,00 720,00 718,00 723,00


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    Haberler Ekonomi Altın piyasasında son durum: Altının kilogramı yüzde 0,2 azalışla 444 bin 500 TL'ye geriledi