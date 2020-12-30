

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bilindiği üzere geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşı tatili nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söyledi. Kısıtlama 31 Aralık Perşembe saat 21.00'da başlayacak ve 4 Ocak Pazartesi saat 05.00 'da sona erecek.

Bu esnada zorunlu ve acil hizmet veren iş yerleri dışında tüm yerler kapalı olacak. Marketler, bakkallar, tekel hariç büfeler ve kuruyemişçiler ise 17.00'a kadar açık olacak. Restoranlar ve lokantalar ise sadece paket servis için 20.00'a kadar açık olacak. Yasak boyunca bu kurumların açılış saati ise 10.00 olacak.