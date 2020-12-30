31 Aralık yarın kargolar, PTT, borsa açık mı, kapalı mı? 31 Aralık Perşembe günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? 31 Aralık'ta çalışma saatleri nasıl olacak? Yarım gün mü yoksa tam gün mü çalışılacak? Kargolar çalışacak mı? İşte son bilgiler ve yılbaşı sokağa çıkma kısıtlaması detayları. Bilindiği üzere geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşı tatili nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söyledi. Kısıtlama 31 Aralık Perşembe saat 21.00'da başlayacak ve 4 Ocak Pazartesi saat 05.00 'da sona erecek. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bilindiği üzere geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşı tatili nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söyledi. Kısıtlama 31 Aralık Perşembe saat 21.00'da başlayacak ve 4 Ocak Pazartesi saat 05.00 'da sona erecek.
Bu esnada zorunlu ve acil hizmet veren iş yerleri dışında tüm yerler kapalı olacak. Marketler, bakkallar, tekel hariç büfeler ve kuruyemişçiler ise 17.00'a kadar açık olacak. Restoranlar ve lokantalar ise sadece paket servis için 20.00'a kadar açık olacak. Yasak boyunca bu kurumların açılış saati ise 10.00 olacak.
31 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ KAÇ GÜN ÇALIŞILACAK?
31 Aralık Perşembe günü kamu kurumları ve işyerleri tam gün çalışacak. Yarım gün çalışma olmayacak.
31 ARALIK 'TA PTT VE KARGOLAR AÇIK OLACAK MI?
31 Aralık günü PTT'ler, kargolar açık olacak ve çalışacaklar.
KAMU KURUMLARI, BANKALAR, NOTER, HASTANELER
31 Aralık Perşembe günü tam gün mesai olacak ve bu kurumlar tam gün çalışacak.
Borsa 31 Aralık günü açık olacak.
31 ARALIK 2020 RESMİ TATİL Mİ?
2020 yılında yılbaşı 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. 31 Aralık resmi tatil olmayacak. Öğrenciler ve çalışanlar yine aynı saatlerde işlerine ve okullarına gidecek.
2021 RESMİ TATİL TARİHLERİ NASIL?
1 Ocak 2021 - Yılbaşı
2021 yılının ilk günü yani 1 Ocak tarihi Cuma gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili ve hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün tatil yapılabilecek.
23 Nisan 2021 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. 2021 yılında 23 Nisan tatili Cuma gününe denk geliyor.
1 Mayıs 2021 - Emek ve Dayanışma Günü
Dünyada 120 yılı, Türkiye'de de 100 yılı aşkın bir süredir kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2021 yılında Cumartesi gününe denk geliyor.
19 Mayıs 2021 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gündür. Türk milletinin yeniden canlanışını ifade eden 19 Mayıs, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.
2021 Ramazan Bayramı
2021 yılında Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
15 Temmuz 2021 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi ve resmi tatil günleri arasında yer aldı. 2021 yılında 15 Temmuz tarihi Perşembe gününe denk geliyor.
2021 Kurban Bayramı
2021 yılı Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Kurban Bayramı'nda toplam 4,5 gün tatil yapılacak.
30 Ağustos 2021 - Zafer Bayramı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos'ta kutlanan Zafer Bayramı, 2021 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.
29 Ekim 2021 - Cumhuriyet Bayramı
Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim, her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı Cuma gününe denk geliyor.