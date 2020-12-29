Borcunu tek taksit şeklinde ödemesi durumunda ise bu kişi 6900 lira civarında bir ödeme yapacak. İlk iki taksitte ödeme yapması durumunda ise borç 7500 civarında olacaktır. İşte yapılandırma sonrası detaylar:

Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin %90'ı, 2 taksitle ödemede ise %50'si silinecektir.

Yapılandırmadan yararlanmak için 31.12.2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01.03.2021'e kadar ödemek gerekmektedir.