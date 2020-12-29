Tavsiye üzerine başladı! Kazancı 150.000 TL ile dudak uçuklattı! 50 taneyle başladı şimdi binlerce var

Tavsiye üzerine başladı! Kazancı 150.000 TL ile dudak uçuklattı! Kırıkkale'nin Delice ilçesinde maliye emeklisi Erdoğan Okyay arkadaş tavsiyesi üzerine başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu. Ülkenin dört bir yanına hem kaz hem de yumurtasını satan Okyay, yılda 150 bin lira kazanç sağlıyor. İHA muhabirine konuşan Erdoğan Okyay, bu işe 50 kazla başladığını ve şu anda 5 bin kaz yetiştirdiğini söyledi. Yetiştiricilik yapacağınız alanda kazların yaşaması için bir barınak inşa etmeniz gerekiyor. İnşa edeceğiniz barınak tavuk çiftliklerindeki kadar soğuğu muhafaza edebilen, kalın duvarlı bir inşa olmasına gerek yok. Çünkü kazların tüyleri kalın olduğu için soğuya karşı dayanıklıdırlar. Kazlar için yapacağınız barınağın üstü kapalı olsa ve havalandırması iyi olsa yeterlidir.
'50 KAZLA BAŞLADIK 4-5 BİNLERİ GÖRDÜK'
Okyay, "50 kazla başlayıp şuanda hemen hemen 4 bin 5 binleri gördük. Biz yumurta üretiminden civciv yetiştiriciliğine etlik ve damızlık satıyoruz şu anda. Çankırılı bir arkadaşın çiftliğinde gördüm. Samsun yol boyunda kendi yerim var. Perakende satış yerim var. Toptancı olarak verdiğimiz yerler var. İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Otobüsün gittiği, kargonun ulaştığı il ve ilçelere gönderim yapıyoruz" dedi.
'BU YILKİ KAZANCIMIZ 150 BİN LİRA'
Kars, Ardahan ve Iğdır gibi doğu illerine de satış yaptığını belirten Okyay, "Perakende temizlenmiş kilosu 50 lira yumurtası da 25 lira. Bizim kazlarımız Türkiye'de şu anda birinci sınıf etçil ırk. Mamut kazı besliyoruz. Bize internet ve sosyal ağlardan ulaşabiliyorlar. Kazancımız bizi tatmin ediyor. Bu yılki kazancımız net 150 bin lira" diye konuştu.
'ETİ EN KIRMIZI OLAN HAYVANDIR'
Okyay, "Kaz, kanatlılar içinde eti en kırmızı olan hayvandır. Besleyici özelliği içindeki protein barındırdığı yağ oranı düşük yağ oranı onlar çok önemli. 45 dakika düdüklü tencerede kaynatıyorsunuz 15 dakika fırına verince dünyanın en lezzetli yemeğini yiyorsunuz" ifadesini kullandı.
KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ NASIL YAPILIR?
Kaz yetiştirmek için diğer tüm hayvan yetiştiriciliklerinde olduğu gibi bir alana ihtiyacınız olacak. Bunun için şehirden uzak, köy gibi yerlerde bir alan bulmalısınız. Bulacağınız alan en az 2 dönüm olmalı. Daha büyük olursa avantajınıza olur.
Yetiştiricilik yapacağınız alanda kazların yaşaması için bir barınak inşa etmeniz gerekiyor. İnşa edeceğiniz barınak tavuk çiftliklerindeki kadar soğuğu muhafaza edebilen, kalın duvarlı bir inşa olmasına gerek yok. Çünkü kazların tüyleri kalın olduğu için soğuya karşı dayanıklıdırlar. Kazlar için yapacağınız barınağın üstü kapalı olsa ve havalandırması iyi olsa yeterlidir.
Barınağı yapacağınız yerin etrafında hayvanların beslenmesi için gereken meranın da olması gerekir. Bunu özellikle düşünüp ona göre yer seçmelisiniz. Ayrıca kazların su ihtiyaçlarını karşılamak için yakınlarda su alanı varsa o da işinize çok yarayacaktır.
Barınak tamamlandıktan sonra kaz yetiştiriciliğine başlayabilirsiniz. Bunun için çiftliğinize kaz almalısınız. Ne kadar kaz beslemek istiyorsanız, ona göre bir başlangıç yapabilirsiniz. Ancak barınağınızın büyüklüğüne göre de maksimum sayıyı belirlemelisiniz. Genel olarak önerilen her metrekarede 2 ya da 3 kaz olmasıdır.
Kaz alırken direkt civciv alabilirsiniz. Tavuk ya da bıldırcınlarda olduğu gibi kazlar için iyi bir kuluçka makinesi olmadığı için yumurtadan kendinizin civciv çıkarması zor olacaktır.
Civciv alırken ne kadar almanız gerektiğine ve alan hesabının nasıl yapılması gerektiğine dikkat etmelisiniz. 1-2 haftalık civcivlerden 1 metrekareye 10 tane, 3-4 haftalık civcivlerden 1 metrekareye 5 tane, 5-6 haftalık civcivlerden 1 metrekareye 2 tane ve yetişkinlerden 1 metrekareye 1 tane koyabilirsiniz.
Kazları aldıktan sonra kazlara bakacak insanlara ihtiyacınız olacak. Eğer siz bu işin başında duracaksanız, ailenizden ya da arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Ayrıca personel de çalıştırabilirsiniz. Çalıştıracağınız personellere en az asgari ücret vereceğinizi ve sigorta yapacağınızı unutmamalısınız.
Yetiştirme işine başladıktan sonra kazlardan nasıl para kazanacağınızı yani ürünlerinizi nereye satacağınızı bulmanız gerekiyor. Tavuk şirketleri genellikle kaz ürünlerini de almaktadır. Bunun için tavuk şirketleriyle görüşebilir ve ürünlerinizi oralara satabilirsiniz.