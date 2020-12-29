YAŞ ŞARTI OLMADAN ERKEN EMEKLİLİK

Yaş şartı olmadan sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken bazı şartlar bulunuyor. Bu şartların başında iş gücü kaybı oranı, malulen emeklilik için gerekli prim gününün tamamlanmış olması ve diğer koşullar.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mevzuatında yer alan bu koşullar şunlar;

* Malulen emeklilik talep edilecek sağlık sorununun iş hayatına başladıktan sonra ortaya çıkmış olması.

* Malulen emekliye ayrılacak olan kişinin ister 4A (SSK) ister 4B (Bağ-Kur) ister de 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olduğu fark etmeksizin sigortalı çalışmaya başlamasının ardından 10 yıl geçmesi gerekmektedir. 10 yıllık bu çalışma süresi boyunca çalışanın en az 1800 günlük bir prim ödemesi ve hizmet süresi olmalıdır.

* Söz konusu sağlık sorununun çalışma gücünün yüzde 60 oranında azalmasına neden olması.