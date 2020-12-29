Son gün uyarısı! Almayan pişman! Fiyatı 114.900 TL 0% faiz! Uygun maliyeti ile Türkiye'nin en fazla satılan araba modellerini geride bırakan hafifi ticari vasıta modelleri, ülkemizde geniş ailelerin seçim listesinin başına ilave edildi. Maliyeti süratle yükselen binek vasıta modellerine mukayeseyle bütçe arkadaşı olmayı başaran hafif ticari vasıtalar sene sonu kampanyaları ile daha da cazip bir konuma getirildi. İşte Türkiye'nin en ucuz hafif ticari vasıta modelleri ve maliyetleri… Ticari araç kavramı birçok noktada karşımıza çıkmaktadır. En basit tabiri ile ticari araç; yük, eşya ve yolcu taşımacılığı için özel olarak üretilen araçlara verilen isimdir. Ticari araçlar grubunu genel olarak otobüs, minibüs ve kamyonetler oluşturmaktadır.