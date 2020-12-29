Son gün uyarısı! Almayan pişman! Fiyatı 114.900 TL 0% faiz! Uygun maliyeti ile Türkiye'nin en fazla satılan araba modellerini geride bırakan hafifi ticari vasıta modelleri, ülkemizde geniş ailelerin seçim listesinin başına ilave edildi. Maliyeti süratle yükselen binek vasıta modellerine mukayeseyle bütçe arkadaşı olmayı başaran hafif ticari vasıtalar sene sonu kampanyaları ile daha da cazip bir konuma getirildi. İşte Türkiye'nin en ucuz hafif ticari vasıta modelleri ve maliyetleri… Ticari araç kavramı birçok noktada karşımıza çıkmaktadır. En basit tabiri ile ticari araç; yük, eşya ve yolcu taşımacılığı için özel olarak üretilen araçlara verilen isimdir. Ticari araçlar grubunu genel olarak otobüs, minibüs ve kamyonetler oluşturmaktadır.
TÜRKİYE'NİN EN UCUZ HAFİF TİCARİ ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI
İşte fiyatı ile otomobil modellerini geride bırak en ucuz hafif ticari araç modelleri ve fiyatları;
2020 Model Fiorino Combi Pop 1.4 Fire 77HP: 114.900 TL
2020 Model Renault Kangoo Expres Cargo Maxi Joy 1.5 Blue dCi 95 bg: 161.900 TL
2020 Model Dacia Dokker Van Ambiance ECO-G 110 bg: 124.900 TL
2020 Model Peugeot Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100 hp: 166.000 TL
2020 Model Citroen Berlingo Van 1.5 BlueHDİ 5 İleri Manuel: 150.500 TL
2020 Model Volkswagen Caddy Maxi Van 2.0 TDI 102 PS: 183.000 TL
2020 Model Ford Transit Connect Trend 1.5L EcoBlue 100PS: 181.200 TL
2020 Model Ford Tourneo Courier Kombi 1.5L TDCI 75PS: 156.200 TL
2020 Model Opel YENİ COMBO CARGO 1.5 Dizel MT-5 102 HP: 144.400 TL
Ticari araç kavramı birçok noktada karşımıza çıkmaktadır. En basit tabiri ile ticari araç; yük, eşya ve yolcu taşımacılığı için özel olarak üretilen araçlara verilen isimdir. Ticari araçlar grubunu genel olarak otobüs, minibüs ve kamyonetler oluşturmaktadır. Beş kişilik oturma alanına sahip olan modellerinde bile arka kısımlarında yük taşımaya elverişli olan kapalı veya açık kasaları yer almaktadır. Gerek tasarım gerek kullanım alanında binek araçlara göre çok farklı özelliklere sahiptir.
Ticari amaçla kullanılacakları için ruhsatları buna göre düzenlenmiştir.
Ticari araçların muayene süreleri her senedir.
Ticari araçların vergileri binek araçlara göre daha düşüktür.
Ticari araçların hız sınırları binek araçlara göre daha düşüktür.
Binek araçlarda belirli bir promile kadar alkole izin verilse de bu oran ticari araçlarda 0'dır.
Ticari araçlar, otoyol, köprü gibi geçişlerde daha yüksek ücret öder.
Çeşitli yollarda ticari araçların geçiş hakları bulunmaz.
Hafif ticari araç nedir?
Ticari araçlarda kendi içerisinde ayrılmaktadırlar. Hafif ticari araçlar brüt ağırlığı 3.5 tonu geçmeyen araçlara denilmektedir. Düşük maliyetleri ve yakıt tasarruflu olmalarından dolayı genel olarak şehir içinde kullanılmaktadırlar. Volkswagen Caddy, Fiat Doblo, Renault Kangoo gibi araçlar hafif ticari araçlara örnektir.