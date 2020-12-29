Milyonları ilgilendiriyor son 2 gün ve büyük fırsat! Bunu yapmayan bin pişman olur!

Yapılandırılması istenen borçlarla ilgili açılmış bir dava olması halinde ise bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı başvurulması gerekiyor. Takip nedeniyle motorlu taşıtlar hakkında trafik sicillerine konulan hacizler baki kalmak kaydıyla yakalama şerhleri kaldırılacak ve talep edilmesi durumunda araçlar sahiplerine iade edilecek. Yüksel Duman, vatandaşlara yapılandırma kapsamına giren borçlarının olup olmadığını bir kez daha kontrol etmelerini önerdi. Duman, "Bilginiz dahilinde olmayan cezanız olabileceği gibi, ödemesini unuttuğunuz bir vergi ya da öğrenim ve katkı kredisi borcunuz bulunabilir" dedi. Duman, vatandaşların, borcu bulunması halinde birkaç dakika içinde elektronik ortamda bu borçların yapılandırılmasını sağlayabileceğini belirtti.