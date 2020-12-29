Peşinatsız ev kredisi için şartlar

Eğer peşinat ödemeden bankalardan konut kredisi almak istiyorsanız, bankaların talep ettiği şartların başında ipotek değeri olan bir mülk (ev) göstermeniz gerekmektedir. Bu evin sizin üzerinize olma şartı yoktur. Mülk anlaşacağınız bir akrabanızın ya da arkadaşınızın üzerine de olabilir. Sistem kanunda belirtildiği üzere satın alacağınız konutun %75'ini size ev kredisi olarak verirken kalan %25'lik bölümünü ise ipotek ettiğiniz ev üzerinden tüketici kredisi yolu ile size kredilendirmektedir.

Ev kredisi olarak elinizde ipotek olarak gösterebileceğiniz bir mülk yok ise ekspertiz raporlarının yüksek çıkması gerekmektedir. SPK şirketlerine bağlı firmaların ekspertizleri alınacak olan evin değerini belirlerken, bankaya kredi başvurusu yapacak olan müşterinin gelir ve gider tabloları da incelenir.