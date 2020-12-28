AGİ VE ASGARİ ÜCRET DEĞİŞTİ Mİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği ve bir sonraki yıl geçerli olan asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak açıklanmıştı. Açıklanan rakamlar halen devilmeye devam ediyor. Fakat son zamanlarda açıklanan enflasyon oranları ve koronavirüsten dolayı yapılan bazı değişiklikler, vatandaşlara asgari ücret değişti mi, AGİ arttı mı sorularına cevap aramalarını sağlıyor. AGİ ise bekar işçi, evli işçi, bir çocuğu olan işçi ya da iki çocuğu olan işçi gibi belirli durumlara göre değişerek veriliyor. 2020 yılı sonuna kadar ödenecek en düşük AGİ tutarı bekarlara verilen 220,73 TL olarak açıklandı.