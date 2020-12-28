TOKİ'den asgari ücretli çalışanlara, dar gelirli ailelere ucuz konut! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 3 ilçede toplam 1.588 konut hayata geçirmek üzere ihaleye çıkıyor. Konutlar Ataşehir ve Başakşehir'de inşa edilecek. Diğer proje ise Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında planlanıyor.
BAŞAKŞEHİR'DE 794 KONUT
TOKİ'nin İstanbul Başakşehir'de yapacağı proje 2. etap kapsamında 794 konutu kapsıyor. Proje kapsamında 16 dükkan da yer alacak. İhale 28 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Sözleşme sonrasında 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Konutların teslimi ise yer tesliminden 650 gün sonra gerçekleştirilecek.
GÖB ALANINDA 1. ETAP GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Ataşehir'de yer alan proje Şerifali Çiftliği GÖB alanında konumlandırılıyor. 513 konuttan meydana gelen projede 28 dükkan yer alacak. 18 Ocak'ta ihalesi gerçekleştirilecek projede sözleşme sonrası 10 gün içinde yer teslimi yapılacak ve sonrasında ise 550 günde teslim gerçekleştirilecek.
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
TOKİ'nin Zeytinburnu'nda gerçekleştireceği proje ise Telsiz Mahallesi'nde yer alıyor. Kentsel dönüşüm kapsamında bölgede 281 konut ve 97 dükkan hayata geçirilecek. Projenin ihalesi 3 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.
İhaleleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) toplantı salonunda gerçekleştirilecek projeler henüz satışa açılmadı.
TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?
TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.
TOKİ BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK?
TOKİ'den ev ve iş yeri almak isteyen kişilerin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurması yeterli olacak. Kurasız ev çekilişine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.
TOKİ'den kurasız ev çekilişi için; vergi sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı nüfus kayıt örneği yeterli olacak.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ
"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.
Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.
Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
TOKİ SÖZLEŞME İMZALANMASI
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Sözleşme imzalama aşamasında;
Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI
TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. Eğer talep çok olursa açık satış duyurusunun süresi kısalabiliyor.
TOKİ AÇIK SATIŞLARI NASIL YAPILIR?
TOKİ'nin yaptığı açık satış duyurularına başvuranlar başvuru sırasına göre, eğer başvuru şartlarını sağlıyorsa ev sahibi olabiliyor. İlk başvuruda bulunan ve şartları sağlayan vatandaşın en sahibi olduğu TOKİ açık satış başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor. TOKİ açık satış başvurularında peşinat ne kadar araştıranlar için, peşinat durumu net olmadığını ve projenin durumuna göre yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değiştiğini belirtelim. Açık satışlarda geriye kalan tutar ev ve iş yerine göre vade sayısında değişiklik gösterilerek ödeniyor. TOKİden açık satışla ev alan bir kişi 240 ay vade ile ödeme yapabilirken, iş yeri alan bir kişi 60 aya kadar vadeli ödeme yapabiliyor.
TOKİ'DEN İHALE YÖNTEMİ İLE EV SAHİBİ OLMA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) birçok vatandaşımızı çekilişsiz ev sahibi yapacak. TOKİ'den çekilişsiz ev sahibi nasıl olunur sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar için TOKİ'den bilgi geldi. TOKİ kurasız daire alma imkanı için "Açık Artırma Yöntemi" yapacağını belirtti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ihale yöntemi ile ev satışı nasıl gerçekleşiyor
TOKİ Başkanlığı'nın ihale ile satışa çıkardığı konutlara ise vatandaşlar ihalenin düzenlenmeden önce başvuruda bulunarak ihaleye katılırlar. İhalede satılan evlere en yüksek teklifi veren vatandaşlar evleri almaya hak kazanırlar.