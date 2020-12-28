Para ödemesi yapılıyor! Başvuran hemen alıyor! Bunu yapın 7.325 ve 1.544 lira arası para alın. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),tarafından her sene milyonlarca vatandaşa, rapor paraları, emzirme destekleri, cenaze, tıbbi materyal, ilaç ve yolluk gibi pek çok başlık altında ödeme yapılıyor. Ödemelerden çoğu birey haberdar değil. Geriye dönük alma hakkı bulunuyor ama 5 senelik zamanaşımı sınırı da var. Müracaat sosyal güvenlik merkezlerine yapılacak. İşte, tüm detaylar..
İş göremezlik parası: Çalıştığı işyerinde kaza geçirenlere,meslek hastalığına yakalananlara, geçici rahatsızlık yaşayanlar ile hamile kadınlara ödeniyor. En düşük günlük ödeme ayakta tedavide 65.40 lira, yatarak tedavilerde 49.05 lira. Bu parayı Bağkur'lu da alıyor.
Cenaze yardımı: Vefat eden sigortalı veya emeklinin geride kalanlarına devlet aylık bağlayarak sahip çıkmanın yanı sıra cenazenin kaldırılabilmesine yönelik cenaze yardımı da yapıyor.Bağkur ve SSK'lıya yapılan ödeme 801 lira.
Süt parası: Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkur'lu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin bulunması yeterli.5 yıl içinde başvurana 202 lira ödeniyor.
Doğum izni: Çalışan anneye 112 günlük yasal izin sonrasında yapılan ödeme. En düşük 7.325 lira oluyor. Doğum izniniz biter bitmez 'turkiye.gov.tr'den kontrol edin.
Hastaya bakana: Engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara ve akrabaya 1.544 lira ödeme yapılıyor. Aile Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine başvurulmalı.
Yetim kıza çeyiz desteği: Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödeme yetim maaşının 24 katı oluyor. Başvuru nikahtan sonraki 5 yıl içinde yapılabilir.
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI YARDIMLARI NELER?
YAKIT YARDIMI NEDİR?
2003 yılından itibaren Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür SYD Vakıfları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla hane başına en az 500 kg olmak üzere dağıtılmaktadır.
Ayrıca yoksul ailelere yakacak yardımı programı ile ülkemizin atıl vaziyetteki yeraltı kaynakları ekonomiye kazandırılmakta; ulaşım sektörüne ve istihdama ciddi katkı sağlanmaktadır. Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan aileler yararlanabilir
SOSYAL KONUT DESTEĞİ
Sosyal güvencesi olmayan, muhtaç durumda bulunan vatandaşlara T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi aracılığıyla ev yapımını kapsamaktadır.
Geri ödemeler 1+1 konutlar için ayda 100 TL; 2+1 konutlar için 130 TL olmak üzere 270 ayda tamamlanır (Sosyal Konut Projesi kapsamında yeni başvuru alınmamaktadır). Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan aileler yararlanabilir Geri ödemeli olarak konut verilir.
GIDA YARDIMI NEDİR?
İhtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verilen desteklerdir. Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına bu amaçla ilave kaynak aktarılmaktadır. Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan aileler yararlanabilir