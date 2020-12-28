Para ödemesi yapılıyor! Başvuran hemen alıyor! Bunu yapın 7.325 ve 1.544 lira arası para alın. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),tarafından her sene milyonlarca vatandaşa, rapor paraları, emzirme destekleri, cenaze, tıbbi materyal, ilaç ve yolluk gibi pek çok başlık altında ödeme yapılıyor. Ödemelerden çoğu birey haberdar değil. Geriye dönük alma hakkı bulunuyor ama 5 senelik zamanaşımı sınırı da var. Müracaat sosyal güvenlik merkezlerine yapılacak. İşte, tüm detaylar..