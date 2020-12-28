Memur, işçi, esnaf... Herkesi kapsıyor! 2.633 lira 6 ay süresince verilecek! Kadın memur ve çalışan herkesi kapsıyor. İşçi, memur, esnaf statüsündeki kadınlar, doğumdan sonra boşta geçen sürelerinin 2 yıla kadar olan kısmı için borçlanma yapabiliyor. Doğum yapan tüm annelere çocuk parası veriliyor. Bu ödeme ilk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lirayı buluyor. Çalışan anneler doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışarak, çocuklarına bakabiliyor. Doğum izni bittikten sonra 30 gün içinde İşkur'a 'yarım gün çalışma ödeneği' başvurusu yapan asgari ücretli bir annenin eline 2.633 lira geçiyor. Bu destek 6 aya kadar sürüyor.