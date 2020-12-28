Memurlar, emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi için Ocak zam ayı olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 3 zam ve Temmuz-Aralık'ta TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.