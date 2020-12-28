BİM ve ŞOK'ta aktüel ürünler artık böyle olacak! BİM ve ŞOK'ta aktüel ürünler bundan sonra birkaç gün önceden satışa sunulacak. Türkiye'nin 81 ilindeki şubeleriyle müşterilerine hizmet sunan BİM ve ŞOK market zincirleri aldıkları yeni kararı duyurdu. Bilindiği üzere BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta ise çarşamba ve cumartesi günleri satışa çıkıyordu. BİM aldığı yeni kararla cuma günü satışa sunulan aktüel ürünlerin çarşamba gününden itibaren raflarda olacağını belirtti. ŞOK ise cumartesi günü satışa sunulan ürünlerin cuma gününden itibaren satışa olacağını belirtti.