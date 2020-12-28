ATM'ye gidip anında çekebilirsiniz! SSK-SGK ve Bağkur'luya 500, 675, 750, 1.000, 1.500 lira ödeniyor. Banka promosyonlarında milyonlarca emeklinin sözleşme süresi Şubat ayında sonlanacak. Yeni ödemelere 1 Mart itibarıyla başlanacak. Emekliler için promosyon uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Promosyonlar için tahmini olarak ödemelere 1 Mart itibarıyla başlanacak. 3 yıl maaşını belirli bankadan alacağını taahüt eden emeklilere bankalar 500 liradan 1.500 liraya kadar promosyon ödüyor. Maaşı yeni bağlanan emekliler için fırsat henüz bitmedi. Maaş miktarına göre en az 500, 625 ve 750 lira ödeniyor. Ancak ödemelerin miktarı ve ek olarak emekliye sunulan fırsatlar dikkat çekmeye devam ediyor.
YAPI KREDİ 1,500 LİRAYA KADAR PROMOSYON VERİYOR
Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.
Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli Yapı Kredi müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret almıyor.
Emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor.
Yapı Kredi müşterisi olan emekliler, ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve havale) imkanından faydalanıyor. Ayrıca, Yapı Kredi tarafından özel olarak sunulan Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sağlanıyor.
Öte yandan, Yapı Kredili emekliler, şubeye gitmeden, bulundukları yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, ATM'ler veya 444 0 444/0850 222 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor.
HANGİ BANKA NE KADAR ÖDÜYOR?
DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.
AKBANK: 850, 1.050, 1.250 lira.
FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.
GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.
HALKBANK: 500, 625, 750 lira.
ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira.
İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.
QNB FİNANSBANK: 850, 1.100, 1.300 lira.
ŞEKERBANK: 650, 800, 1.000 lira. Ayrıca 1.000 liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus.
VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.
YAPI KREDİ: 1.000, 1.250, 1.500 lira.
ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.
lk Emekli Maaşı Hangi Bankaya Yatar?
Vatandaşlara emeklilikleri sırasında maaşlarını hangi bankadan almak istedikleri emeklilik talep dilekçesinde sorulmaktadır. Bu dilekçede ilgili alanın doldurulması halinde maaşlar bildirilen banka üzerinden alınmaktadır. Ancak bu alanın boş bırakılmış olması halinde maaşlar otomatik olarak Ziraat Bankası üzerinden çekilmektedir.
Emekli Maaşı Banka Değişikliğinde Promosyon Var mı?
Mevcut banka kapsamında 3 sene kalınması durumunda bankanın değiştirilirse promosyon ödemesi alınabilmektedir. Emekli maaşı taşıma promosyonları bankalar arasında farklı olabilmektedir.
Emekliye En Çok Promosyon Veren Banka
Türkiye'deki tüm bankalar maaşlarını kapsamına taşıyan müşterilerine promosyon ödemesi yapmaktadır. Halihazırda hizmet vermekte olan bankalar arasında en çok promosyon ödemesi yapan banka Garanti Bankası olarak karşımıza çıkmaktadır.
Emekli Banka Promosyonundan Faydalanma Koşulları
Emeklilerin maaş promosyonlarından faydalanabilmeleri için talep edilen tek koşul emekli maaşının banka üzerinden alınmasıdır. Aynı zamanda bu maaşın 3 sene boyunca o banka üzerinden alınmaya devam edileceğinin taahhüt edilmesi gerekmektedir. Bu koşulların sağlanması halinde emekliler maaş promosyonlarını banka üzerinden alabilmektedirler.