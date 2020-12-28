2021 ASGARİ ÜCRET NET RAKAMLARI AÇIKLANDI

2021 yılı asgari ücret net 2.825 lira brüt ise 3.500 lira oldu

Bakan Selçuk konuşmasında "amacımız çalışan ve işvereni korumak" derken hükümet tarafından yapılan desteklere ilişkin de bilgi verdi. Asgari ücret 2021 yılında brüt 3577 lira, net ise 2825 lira olmuştur.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira 3 kuruş. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.