2021 yılı asgari ücret son dakika net-brüt zam oranı aylık kaç TL oldu? Asgari ücretle çalışanlar için zam tutarı belli oldu! 2021 2021 yılı asgari ücret zammı. 2021 yılı asgari ücret zam. 2021 yılı asgari ücret zam oranları. 2021 yılı asgari ücret kalem kalem zam oranları. 2021 yılı asgari ücret net ve brüt zamlar.... İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını bugün saat 10.30'da Bakanlığın ev sahipliğinde başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret rakamı belirlenecek. İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği toplantıda, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanacak.
2021 ASGARİ ÜCRET NET RAKAMLARI AÇIKLANDI
2021 yılı asgari ücret net 2.825 lira brüt ise 3.500 lira oldu
Bakan Selçuk konuşmasında "amacımız çalışan ve işvereni korumak" derken hükümet tarafından yapılan desteklere ilişkin de bilgi verdi. Asgari ücret 2021 yılında brüt 3577 lira, net ise 2825 lira olmuştur.
Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira 3 kuruş. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
TÜRK-İŞ'TEN SON ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini bildirdi.
Atalay, yazılı açıklamasında, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair şu ifadeleri kullandı: "İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir."
2021 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Herkesin merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili geçtiğimiz günlerde Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem soruları yanıtlamıştı. Erdem geçtiğimiz yıllarda yapılan zam oranları ve enflasyon oranı üzerinden bir hesaplama yaparak 2021 asgari ücret zammı ile ilgili tahminlerde bulundu.
İşte Faruk Erdem'in konuyla ilgili kaleme aldığı o yazı....
Şimdi herkes yeni asgari ücretin kaç lira olacağını merak ediyor. Bunun hesabını geçtiğimiz yıllarda yaptığımız gibi bu yıl için de yapabiliriz. Bundan önceki hesaplamalarımıza baktığımızda açıklanan asgari ücrete çok yakın rakamlar bulduğumuz ortaya çıkıyor. Bu yıl için de sizin için bir hesap yapacağız. Aslında bu güne kadar yapılan asgari ücret artışlarına baktığımızda yaklaşık bir rakam tahmin etmek mümkün oluyor. Son 10 yıllık artışlara bakıldığında 2016'daki yüzde 30'luk artış dışında tüm zamlar bir önceki yılın enflasyonunun 2-5 puan üzerinde gerçekleşmiş durumda.
2020'DE NE OLDU?
Benzer bir hesaplamayı geçen yıl da yapmıştık. Geçtiğimiz yıl YEP enflasyon hedefi yüzde 11 civarındaydı. 2019 yılı sonunda enflasyon ise buna uyumlu biçimde yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Biz bu beklentiye uygun olarak artışın daha önceki yıllarda olduğu gibi enflasyonun 3 puan üstünde yani yüzde 15 civarında olabileceğini ve asgari ücretin 2.300 ile 2400 lira arasında gerçekleşeceğini tahmin etmiştik. Tahminlerimize uygun olarak yüzde 15,03 oranında zam yapıldı ve net asgari ücret 2.324 lira 70 kuruş olarak açıklandı.
2021 YILINDA ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE OLUR?
Bu güne kadar asgari ücret artışlarındaki standart devam ederse yine enflasyonun 3 ya da 5 puan üstünde bir artış bu yıl için de gerçekleşebilir. Yeni Ekonomi Programı'na baktığımızda bu yıl sonu için enflasyonun yüzde 10.5 olacağı tahmin edilmiş durumda. Merkez Bankası ise son toplantısında yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 12,1 olarak revize etti. Bu yıl için bir pandemi döneminde olduğumuzu da hatırlardan çıkartmamamız gerekiyor. Her iki hedefi de göz önüne alırsak bu yılda enflasyonun 3-5 puan üzerinde bir artış yapılacağını hesapladığımızda... (Not: Faruk Erdem bu yazıyı kaleme aldığında Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yüzde 12,1'di. Daha sonra bu rakamı revize eden Merkez Bankası beklentiyi 14,18 olarak güncelledi. Yazının devamında yeni orana göre hesaplamayı güncelleyeceğiz)
İŞTE 2021 YILI İÇİN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ
2021 için brüt asgari ücretin 3.400 TL civarında olacağını öngörüyoruz. Net asgari ücretin ise 2.650 lira ile 2.800 lira arasında bir rakamın olacağını hesaplıyoruz
Tabi bu hesaplamalar tamamen önceki yıllardaki artışlar ve enflasyon hedefleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Gerçek rakamlar pazarlıklar sonucunda ortaya çıkacağından çok farklı bir neticede elde edilebilir.
Bizim geçmiş yıllara bakarak yaptığımız hesaplamaların kaynağını oluşturan.
SON 10 YILLIK ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET TABLOSU İSE ŞÖYLE:
Yıllar Net Ücret Brüt Ücret Artış oranı (%) Bir önceki yıl enflasyon (%)
2010 599,12 760,50 9,7 6,53
2011 658,95 837,00 9,96 6,40
2012 739,79 940,50 12,20 10,45
2013 803,68 1.021,50 8,61 6,16
2014 891,03 1.134,00 11,01 7,40
2015 1.000,54 1.273,50 12,30 8,17
2016 1.300,99 1.647,00 29,32 8,81
2017 1.404,06 1.777,50 7,92 8,53
2018 1.603,12 2.029,50 14,17 11,92
2019 2.020,40 2.558,40 25,45 20,30
2020 2.324,70 2.943,00 15,03 11,84
2021 2.708,27(T) 3.428,59 (T) 16,50 (T) 14,18 (T)
T: Tahmini
2021 AGİ ZAM ORANI, AGİ NE KADAR OLACAK?
Bekar 220,73 TL - 257,15 TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL - 308,57 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL - 347,14 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL - 385,72 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL - 437,14 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL - 437,14 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL - 437,14 TL
Evli eşi çalışan 220,73 TL - 257,15 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL - 295,71 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL - 334,28 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL - 385,72 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL - 411,43 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL - 437,14 T
MERKEZ BANKASI'NIN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE
2021 enflasyon tahmini için yüzde 9.4 oranını belirten Merkez Bankası'na göre 2021 asgari ücret tahmini, yüzde 9.4 oranında artış olursa brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olacak.
MERKEZ BANKASI'NIN 2020 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE
2020 enflasyon tahmini için son raporunda yüzde 12.1 oranını belirten Merkez Bankası'na göre 2021 asgari ücret tahmini, bu oranda artış olursa eğer brüt asgari ücret 3.299 TL, net asgari ücret 2605 TL olacak.
TCMB'NİN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE REFAH PAYI EKLENİRSE
Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon hedefine 3 puan refah payı eklenerek yüzde 12.4 oranında artış yapılırsa eğer, 2021 yılında brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret 2.612 TL olur.
TCMB'NİN 2020 YILI ENFLASYON TAHMİNİNE REFAH PAYI EKLENİRSE
Merkez Bankası'nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa eğer, 2021 yılında brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olur.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
2021 asgari ücret görüşmelerinin devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz." ifadelerini kullandı.
YENİ AGİ 2021 NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete yapılacak olan zam ile birlikte AGİ tutarları da değişmiş olacak. Henüz 2021 asgari ücret zammı belli olmadı. Bu yıl bekâr bir işçi için 220.73 lira olan asgari geçim indirimi yüzde 12 artış durumunda 247.21 lira, yüzde 15 artışta da 253.83 lira, yüzde 20 artarsa 264.87 lira olacak.