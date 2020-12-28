2021 kapıcı (apartman görevlisi) maaşları net ve brüt ne kadar oldu AGİ maaşın içinde mi? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2021 yılı Asgari ücret ve AGİ zammı bugün belli oldu. Peki 2021 yılında kapıcı maaşları ne kadar olacak, 2021 AGİ zammı ile birlikte kapıcılar ne kadar net maaş alacak? 2020 yılında kapıcı maaşları net 2501.55 lira olmuştu. Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar.
Apartman görevlisi/kapıcı 2020 maaşı net: 2501.55 TL
2020 Kapıcı brüt maaşı: 2943 TL
2020 AGİ tutarları ne kadardı?
AGİ (bekarlar) 220,68 TL
Evli ve eşi çalışmayan: 264, 82
Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 297, 92
Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 331, 03
Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 375, 17
AGİ maaşa dahil mi: Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar.
AGİ'yi kimler alabilir: -Gerçek usülde vergiye tabi olan tam mükellef gerçek kişiler, -Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellefler yani tevkifata tabi tutulmayanlar, -Gelir vergisi kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emekliler, Kurumların yönetim kadrolarında görevli olanlar)
AGİ MAAŞA DAHİL Mİ?
Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. İşin özü işveren tarafından devlete ödenmesi gereken verginin devlete ödenmeyip asgari geçim indirimi adı altında işveren tarafından devlet adına işçiye ödenmesidir. Asgari geçim indirimi uygulamasında işveren aracılık yapmakta olup, işçisine ödediği asgari geçim indirimini ödeyeceği vergiden düşmektedir. Asgari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor.
AGİ NEDİR?
Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabiliyor. 2007'den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı.
2007'den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ'yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ'nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32).