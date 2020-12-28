2021 kapıcı (apartman görevlisi) maaşları net ve brüt ne kadar oldu AGİ maaşın içinde mi? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2021 yılı Asgari ücret ve AGİ zammı bugün belli oldu. Peki 2021 yılında kapıcı maaşları ne kadar olacak, 2021 AGİ zammı ile birlikte kapıcılar ne kadar net maaş alacak? 2020 yılında kapıcı maaşları net 2501.55 lira olmuştu. Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar.