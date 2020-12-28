2021 yılı asgari ücret zammı için bugün son toplantı yapıldı ve yeni asgari ücret, 2021 AGİ ödemeleri belli oldu. Peki 2021 yılında asgari ücret zammı ile birlikte kapıcıların net maaşı ne kadar olacak? Kapıcılar tüm kesintiler yapıldıktan sonra net ne kadar maaş alacak? AGİ maaşın içinde mi olacak?2021 yılı asgari ücret yüzde 21 zamla 500 TL arttı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2021 asgari ücreti net 2.825 lira oldu" dedi. Yani çalışanların maaşına 500 lira zam yapılmış oldu. Peki kapıcı maaşları ne kadar olacak?