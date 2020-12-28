2021 yılı asgari ücret zammı için bugün son toplantı yapıldı ve yeni asgari ücret, 2021 AGİ ödemeleri belli oldu. Peki 2021 yılında asgari ücret zammı ile birlikte kapıcıların net maaşı ne kadar olacak? Kapıcılar tüm kesintiler yapıldıktan sonra net ne kadar maaş alacak? AGİ maaşın içinde mi olacak?2021 yılı asgari ücret yüzde 21 zamla 500 TL arttı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2021 asgari ücreti net 2.825 lira oldu" dedi. Yani çalışanların maaşına 500 lira zam yapılmış oldu. Peki kapıcı maaşları ne kadar olacak?
Apartman görevlisi/kapıcı 2020 maaşı net: 2501.55 TL
2020 Kapıcı brüt maaşı: 2943 TL
2020 AGİ tutarları ne kadardı?
AGİ (bekarlar) 220,68 TL
Evli ve eşi çalışmayan: 264, 82
Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 297, 92
Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 331, 03
Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 375, 17
AGİ maaşa dahil mi: Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar.
AGİ'yi kimler alabilir: -Gerçek usülde vergiye tabi olan tam mükellef gerçek kişiler, -Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellefler yani tevkifata tabi tutulmayanlar, -Gelir vergisi kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emekliler, Kurumların yönetim kadrolarında görevli olanlar)
AGİ MAAŞA DAHİL Mİ?
Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. İşin özü işveren tarafından devlete ödenmesi gereken verginin devlete ödenmeyip asgari geçim indirimi adı altında işveren tarafından devlet adına işçiye ödenmesidir. Asgari geçim indirimi uygulamasında işveren aracılık yapmakta olup, işçisine ödediği asgari geçim indirimini ödeyeceği vergiden düşmektedir. Asgari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor.
AGİ NEDİR?
Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabiliyor. 2007'den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı.
2007'den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ'yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ'nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32).