Sahibinden 2. el otomobil alacaklar dikkat! 9 ay sonra bir ilk yaşandı! 2. el ve sıfır araçların fiyatları düşecek mi? Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle sıfır araçların üretiminin durdurulması, araç sahibi olmak isteyenler ikinci el otomobile yöneldi. 2. el ve sıfır araç piyasasını A Haber'de değerlendiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, araç almak için doğru zamanı açıkladı. Yalçın, "Aralık ayında büyük kampanyalar olacak. Otomobil almak için en doğru zamandayız" dedi.
Koronavirüs salgınının başlangıcının ardından sıfır otomobil üretiminin azalması ve talebin artması nedeniyle ikinci el otomobil fiyatları artarken; salgında ikinci dalga ile birlikte satışlar yeniden azaldı. Kasım ayında otomobil satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17, ekime göre ise yüzde 34 oranında geriledi.
Talep azaldığı için fiyatlar geri gelmeye başladı diyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Tüketici 2. el araç almak yerine bekleme politikasına girdi" dedi.
"DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK"
Araç kampanyalarının devam edeceğini belirten Yalçın, "Satıcı da esnaf da stoktaki araçları biran evvel elindeki araçları çıkarmak için fiyatları geri çekmek zorunda kaldılar. Kasım ayında başladı, Aralık ayında da devam edecek. Sıfır araç kampanyalarında büyük bir artış olacak, bu da ikinci el araç fiyatlarını düşürecek." ifadelerini kullandı.
"ARALIK AYI DOĞRU DÖNEM"
Tüketicinin kısa bir süreliğine parasını cebinde tutuğunu belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, araç almak isteyenler için doğru zamanı işaret etti.
İndirimlerin yapıldığını belirten Yalçın, "2. el fiyatlarının zamlanmasının sebebi, pandeminin ilk günlerindeki sıfır aracının üretiminin azalmasıydı. Avrupa'da pandemi nedeniyle gene durdu. Bu Türkiye'de de azalabilir. Araç üretimi veya araç ithalatı yeterli olmadığı sürece fiyat artar. Tüketici 2. el araç almak istiyorsa, Aralık ayı doğru bir zaman dilimidir. İnsanlar şu dönemde araç alma fikirlerini erteledi. Dövizin gerilemesiyle, cebindeki dövizi bozdurarak araç almak isteyenler beklemeye geçti. Tüketici açıkça çok büyük bir kaynak yok. Sıfır araç satışları da kasım ayında azaldı." şeklinde konuştu.
"OTOMOBİL ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN"
A Haber'de konuşan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sözlerini şu ifadelerle noktaladı;
"Sıfırı araçta bu ay önemli satış kampanyaları olacak. Sıfır araçlar bu dönemde alınabilir. Türkiye'deki yaklaşık 40 marka fiyatlarını indirdi. Şuan sıfır araç almak çok cazip. 2. elde de yüzde 6 ila 12'yi gördüğümüz için cazip. Otomobil almak için en doğru zamandayız"
11 AYLIK DÖNEMDE SATIŞLAR YÜZDE 21 ARTTI
Bu yılın ocak-kasım döneminde ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar 1 milyon 937 bin 616'ya yükseldi. Satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 595 bin 63 adetlik satış olmuştu.
Ocak-kasım döneminde, ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 oldu.
"DÜŞÜŞ BEKLENTİSİNİN AKSİNE PAZARDA GEÇEN AY Kİ FİYATLARA PARALEL BİR SEYİR İZLENDİ"
Indicata Türkiye Satış Direktörü Aslı Göker, kasım ayı rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Arzın çok olduğu ama talebin oldukça düşük seyrettiği bir kasım ayı yaşandı. Pandeminin etkilerini kesin olarak hissetmeye başladığımız nisan ayından sonra kasım, bu yılın en düşük satışlarının gerçekleştiği ikinci ay oldu." ifadelerini kullandı.
Göker, araç fiyatlarının ise sabit bir seyir izlediğini aktararak, "İkinci el araçların fiyat trendine baktığımızda perakende fiyatlarda kurumların ellerindeki araçların fiyatlarını koruduğunu, fiyatlarda bir güncelleme yapmadığını, fiyatlarda düşüş beklentisinin aksine pazarda geçen ayki fiyatlara paralel bir seyir izlendiğini gözlemledik." dedi.