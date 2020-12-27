Şehir hastaneleri için KPSS'siz en az lise mezunu güvenlik görevlisi, laboratuvar teknikeri, güvenlik sorumlusu, laboratuvar hizmetleri supervisor, bütçe mühendisi, biyomedikal teknikeri, güvenlik vardiya amiri alımı yakından takip ediliyor. Şehir hastanelerinde KPSS'siz sağlık personeli alımı yapılacağı duyurusu ilgili vatandaşlar için müjde niteliği taşıyor. Şehir hastaneleri sınavsız en az lise mezunu personel alımı yapıyor. Farklı illerde şehir hastaneleri bünyesine 1 kadroya en az lise , diğer kadrolara lisans ve ön lisans mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Şehir hastanelerine hizmet veren şirketler bünyesine yapılan alım kamu personeli olarak değil normal şirketi personeli olarak yapılmaktadır.
ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI
Şehir hastanelerine yapılan personel alımlarının başvuru bilgileri şu şekilde:
Güvenlik Sorumlusu
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
Tercihen 5188 kimlik kartına sahip,
Güvenlik sektöründe en az 5 yıl tecrübeli,
Tercihen hastane deneyimi olan,
Yangın Sistemleri ve Elektronik kamera sistemlerinde bilgi sahibi ,
Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen,
İstanbul'da ikamet eden veya edebilecek,
Başvuru sayfası:
https://www.kariyer.net/is-ilani/iss-turkiye-guvenlik-sorumlusu-2544487
Laboratuvar Teknikeri
Başakşehir Şehir Hastanesi'nde görev yapmak üzere ;
Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar bölümlerinden mezun,
Laboratuvar alanında en az 1 yıl tecrübeli,
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen, vardiya ile çalışabilecek,
Organizasyon ve koordinasyon becerisi gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
İstanbul ilinde ikamet eden adaylar.
Başvuru sayfası
https://www.kariyer.net/is-ilani/roche-diagnostics-turkey-a-s-laboratuvar-teknikeri-2606104
Laboratuvar Teknikeri
Bursa Şehir Hastanesi'nde görev yapmak üzere ;
Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar bölümlerinden mezun,
Laboratuvar alanında en az 1 yıl tecrübeli,
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen, vardiya ile çalışabilecek,
Organizasyon ve koordinasyon becerisi gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
Bursa ilinde ikamet eden adaylar.
Başvuru sayfası:
https://www.kariyer.net/is-ilani/roche-diagnostics-turkey-a-s-laboratuvar-teknikeri-bursa-2606108
Laboratuvar Hizmetleri Supervisor
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde görevlendirilmek üzere;
· Üniversitelerin laboratuvar teknolojileri veya sağlık işletmeciliği ile ilgili en az 2 yıllık bölümlerinden veya 4 yıllık biyoloji, kimya, biyomedikal gibi laboratuvar işletmeciliğine uygun bölümlerden mezun olmak
· Mikrobiyoloji, Biyokimya, Patolojive Genetiklaboratuvarları alanlarındaen az 3 yıl hastanelaboratuvarı tecrübesi ile operasyonel ve idari yetkinliğe sahip olmak
· Tercihen Kamu Özel İşortaklığı modeli ile çalışan Şehir Hastanelerinde görev yapmış ve bu çalışma modeli hakkında bilgi sahibi olmak
· Laboratuvar Proje Yöneticisine bağlı olarak,operasyonel hizmet devamlılığı içinde esnek çalışma saatleriyleçalışacaktır.
· Hizmet verilen tüm laboratuvar alanlarındaki operasyonel ve idari işleyişlerde sorumlu laboratuvar teknisyenlerine supervizörlük yaparak süreçler ile ilgili durumu Laboratuvar Proje Yöneticisine raporlayacaktır
· Tüm laboratuvar alanlarında sorumlu teknisyeler tarafından oluşturulmakta olan laboratuvar personel organizasyonu, görev ve sorumluluk takibini, rutin iş süreçlerindeki sorun veya alınacak aksiyonlarını, oluşan eğitim ihtiyacı takiplerini yapmak, değerlendirmeleri Proje Yöneticisine raporlamak
· İdare tarafından gelen talepler ve resmi yazışmalara konu olan durumlar ile ilgili olarak; laboratuvar içi süreçlerin analizini yaparak ve ilgili cevapların hazırlanmasında Proje Yöneticisine süreçler hakkında geri bildirim sağlamak
· Hastane içerisinde görevli ISG ve kalite uzmanlarının laboratuvar hizmetleri ile ilgili tüm denetimlerine katılmak,denetim sonrası aksiyonların takibini Proje Yöneticisine raporlamak
· Hastane içinde laboratuvar hizmetleriyle etkileşim halinde olan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Hastane İçi Numune Taşıma Hizmeti, Atık Yönetimi Hizmeti, Kalite Yönetim Hizmeti gibi diğer işletme hizmetleri ile ilgili konularda süreç takiplerinin aksamadan yapılması için Proje Yöneticisi ile koordineli olarak çalışmak
· Proje Yöneticisinin görevlendirmesine bağlı olarak; İşletmeci firma, Hastane İdaresi, Sorumlu Laboratuvar Uzmanları ile yapılan değerlendirme toplantılarına katılım sağlamak
Başvuru sayfası:
https://www.kariyer.net/is-ilani/roche-diagnostics-turkey-a-s-laboratuvar-hizmetleri-supervisor-2624730
Bütçe Mühendisi
Kocaeli Şehir Hastanesi Şantiyesinde görevlendirilmek üzere,
Lisans – Mühendislik Fakültesi / İşletme
Alanında en az 5 yıl deneyime sahip olmak,
Benzer iş bitirme, yönetme deneyimine sahip olmak,
Gizlilik, iletişim, analitik düşünme, ikna yeteneği, takım çalışması, takipçilik, maksimum düzeyde dikkat, çok yönlü değerlendirme becerileri,
MS Office uygulamalarına hâkim olmak,
3 ayda bir Proje için Tahakkuk bazlı bütçe planlaması yapılması. Proje tahakkuk bütçesinin takibi, gerçekleşmelerin kontrolü, iş programına uygunluğu, planlama ve gerçekleşmelerin karşılaştırılarak değerlendirilmesi,
Proje Nakit Akışı ile ödemelerinin uyumunun sağlanması amacıyla gelen ödeme bilgilerinin periyodik kontrolü, değerlendirilmesi, izlenmesi ve raporlanması,
Aylık finansman ihtiyacının belirlenmesi için, aylık/3 aylık yakın dönem Nakit Akış planlarının hazırlanması ve onaya sunulması,
Proje'nin Nakit Akış takibinin yapılması, Proje giderlerinin Tahakkuk ve Nakit bazında tutulmasının takibi, gerçekleşmelerin kontrolü ve değerlendirilmesi,
Bütçe süreci ile ilgili kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansını arttırma ve iyileştirme için belirlenen fırsatların raporlanması,
Bütçe süreci ile ilgili çevresel konular da dahil olmak üzere, risk ve fırsatların takip edilmesi, risklerin minimize edilmesi ve fırsatların gerçekleştirilmesi için aksiyonların belirlenerek yerine getirilmesi ve sonuçlarının gözden geçirilmesi,
Başvuru Sayfası:
https://www.kariyer.net/is-ilani/gama-turkerler-kocaeli-adi-ortakligi-butce-muhendisi-2597879
Özel Güvenlik Görevlisi
Tekirdağ Şehir Hastanesi projemizde görevlendirmek üzere Güvenlik Birimi Süreçlerinde Görev Yapacak; "Özel Güvenlik Personeli" arayışımız bulunmaktadır.
En az lise, kariyer ve gelişim planlaması için tercihen üniversite mezunu,
Özel güvenlik kimlik kartı olan ve geçerlilik süresi devam eden,
Problem çözme ve analitik düşünme becerilerine sahip,
Misafir memnuniyetine önem veren, güler yüzlü,
İlgili tüm bölümlerle koordinasyon, iletişim ve işbirliği kurabilecek
İletişim ve hızlı karar verme yetkinliğine sahip,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
Başvuru sayfası:
https://www.kariyer.net/is-ilani/kucukler-holding-ozel-guvenlik-personeli-2634691
Biyomedikal Teknikeri
Üniversitelerin Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Biyomedikal teknikeri) Bölümlerinden mezun,
Sağlık sektöründe deneyimli,
Tercihen hastanelerin biyomedikal birimlerinde görev almış,
Teknik konularda yeterli donanım ve bilgiye sahip,
Tıbbi cihazların bakım-onarım, kalibrasyonlarını yapabilecek,
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
Başvuru sayfası:
https://www.kariyer.net/is-ilani/lotez-saglik-hizmetleri-san-ve-tic-a-s-biyomedikal-teknikeri-2599881
Güvenlik Vardiya Amiri
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'a Hakim Olmak,
En az Üniversite Mezunu ( Tercihen Turizm Otelcilik vb. bölümlerinden mezun, )
Güvenlik Kimlik Kartı olan,
Microsoft Office programlarını aktif kullanabilen,
Ekip yönetimi konusunda tecrübeli,
Stratejik düşünebilen ve hedeflerle yönetimde deneyimli,
Takım çalışmasına önem veren,
Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek,
Kendisine bağlı kadroların devam durumunu takip etmek,
Problem çözme ve analitik düşünme becerilerine sahip,
Dinamik çalışma ortamına ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
İlgili tüm bölümlerle koordinasyon, iletişim ve işbirliği kurabilecek,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
Tekirdağ'da İkamet Eden veya Edebilecek,
Başvuru sayfası:
https://www.kariyer.net/is-ilani/kucukler-holding-guvenlik-vardiya-amiri-2634231
İdari İşler Depo Elemanı
En az lise mezunu,
Benzer bir idari görevde minimum 3 yıl deneyim sahibi olmak,
Depo ve stok süreçlerinin bilgi & işlem kısımlarına ve malzeme takibi, stok kontrolü, sayım konularına hakim olmak,
Gelen ürünlerin düzenlenmesi ve yükleme işleminin gerçekleştirilmesini sağlayacak/yardım edecek ve bu verileri sisteme girecek,
Deponun temizliğinin takibini ve kontrolünü yapacak,
Tedarik edilmiş veya edilecek bütün ürünlerin alınmasından, depolanmasından, ilgili birimlere dağıtımından ve gerekli stok seviyelerinde bulundurulmasından ve operasyonundan sorumlu olacak,
İdari işler kapsamına giren diğer faaliyetlerin yürütmek,
Ofis dışındaki süreçleri yürütmek,
Sarf malzemeleri stokunu kontrol etmek ve teminini sağlamak,
Personellerin veya operasyonların ihtiyaç duyduğu ekipmanları temin etmek,
Bilgisayar kullanabilen (MS Office ve Simpra programlarını kullanabilmesi tercih sebebidir.)
B sınıfı sürücü ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen,
Askerlik engeli bulunmayan,
Yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek,
İşini takibi ve raporlama yönü kuvvetli,
Ekip çalışmasına ve işbirliğine yatkın, iletişim becerisi yüksek,
Çözüm odaklı,
Başakşehir'e ulaşım sorunu olmayan
Başvuru sayfası:
https://www.kariyer.net/is-ilani/gizli-firma-idari-isler-ve-depo-elemani-2569801