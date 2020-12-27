3.750-4.250 TL maaşla bu il ve ilçelere personel alımı başvuru şartları nedir? KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu belediye işçi ilanları: Belediyeler bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanların başvuru bilgileri ve başvuru detayları ile alım yapan belediyeler haberimizde. Belediye başkanlıkları bünyesine KPSS şartı olmadan kadrolu kamu işçisi alımı yapılacağı açıklandı. İtfaiye, bekçi, büro memuru, şoför ve personel alımı başvuru şartları araştırılıyor. Belediyelerde işçi olarak başvuru yapabilmek için ilgili belediyenin insan kaynakları bölümüne CV nizi bırakmanız yeterlidir.
ALIM YAPILAN KADROLAR
İŞKUR üzerindeki ilanlara baktığımızda aşağıdaki pozisyonlarda istihdam etmek üzere personel alınacağına yer verildi:
Sanat tarihçisi,
arkeolog
taş ustası
mimar
beden işçisi
usta gemici
yardımcı hizmetler görevlisi
yazılım geliştirme uzmanı
proje yöneticisi
teknik servis elemanı
araştırmacı
hizmetli
elektrikçi
tamirci,
park bahçe görevlisi
temizlik görevlisi
büro görevlisi
laboratuvar teknikeri
erbap işçi
büro memuru
büro işçisi
inşaat ustası
iş makinesi operatörü
inşaat mühendisi
mimar
hizmet ve destek alma personeli
üretim planlama ve kontrol şefi
kalite ekspertör personeli
yağcı
işyeri hekimi
çöp personeli
destek personeli
fitness personeli
iş makinesi operatörü
grafik tasarımcı
endüstriyel otomasyon teknikeri
şoför
temizlik işçisi
gassal
peyzaj mimarı
idari büro görevlisi
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi'nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
ALIM YAPAN BELEDİYELER-BELEDİYE ŞİRKETLERİ
Bingöl Belediyesi Tij Enerji Kurumsal Hiz. Tic San Ltd.Şti. 29.12.2020
Aydın Koçarlı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 30.12.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 31.12.2020
Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 05.01.2021
Bursa Harmancık Belediyesi Per. Ltd. Şti. 27.12.2020
Iğdır Karakoyunlu Belediyesi Per. Ltd. Şti. 31.12.2020
Karaman Belediyesi Ongun İnş. San. Tic. A.Ş. Engelli ve Normal Personel Alım İlanı 29.12.2020
Ankara Ayaş Belediye Başkanlığı 28.12.2020
İlanların metinleri
https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/
Belediye kamu işçisi ilanı
Belediye başkanlıkları bünyesine KPSS şartı olmadan kadrolu kamu işçisi alımı yapılacağı açıklandı. İtfaiye, bekçi, büro memuru, şoför ve personel alımı başvuru şartları araştırılıyor. Belediyelerde işçi olarak başvuru yapabilmek için ilgili belediyenin insan kaynakları bölümüne CV nizi bırakmanız yeterlidir. Anlaşmalı taşeron firmalarda işe başlamak istiyorsanız ilgili firmanın adresine ulaşarak bu firmayla iletişime geçmeniz ve CV bırakmanız daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır. Belediyede işe girmek kolay bir şey değildir. Çünkü bir kamu kurumu olan belediyelerde işçi ve personel alımları da yasalara ve belediye meclislerince alınan kararlara bağlı olarak yapılır.