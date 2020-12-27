KPSS memur alım tercihlerinde düz memurluk lise önlisans ve lisans taban puanları merak ediliyor. KPSS 2020/2 tercihlerinde kamuya en az lise mezunu adaylar arasından 1500'dene fazla memur ataması yapılması bekleniyor. Tercihlerde Düz memur kadrolarını bekleyen on binlerce aday var. PEki önceki tercihlerde memur kadroları kaçla kapattı? İşte önceki tercihlerde taban puanları. Tüm ön lisans mezunlarının başvuru yapabileceği memur kadrolarına baktığımızda 2020/1 tercihlerinde 18 memur alımı yapıldığına yer verildi. İşte 18 memur alımı için oluşan taban puanlar sayfamıza