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    te yıl dolduranlara en az 1500 TL! Emeklilikte toplu ödeme almanın şartları nelerdir ?

    için yıl, doldurmak gerekiyor. Her 3 şartı da tamamlayanlar emekli maaşına kavuşuyor. Taban aylık düzenlemesi ile emekli olanlara ek ödeme dahil en az bin 500 lira maaş bağlanırken; yıl ve yaş şartını doldurmuş olmasına rağmen primi eksik olduğu için emekli olamayanlara ise toplu ödeme yapılıyor.

    Emekliye 1500 TL

    Emeklilik için yıl, yaş ve prim şartlarını doldurmak gerekiyor.

    Her 3 şartı da tamamlayanlar emekli maaşına kavuşuyor.

    Taban aylık düzenlemesi ile emekli olanlara ek ödeme dahil en az bin 500 lira maaş bağlanırken;

    Yıl ve yaş şartını doldurmuş olmasına rağmen primi eksik olduğu için emekli olamayanlara ise toplu ödeme yapılıyor.

    Bu kişiler, birikmiş primlerini toptan geri alabiliyor.

    ŞARTLAR NELER?

    Sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yapmamak.

    Emeklilik için yıl ve yaşı tamamlamış olmak.

    MİRASÇIYA DA VAR

    Toplu para talebi vefat eden kişilerin kanuni mirasçıları tarafından da yapılabiliyor.

    Burada da ölüm aylığı bağlanmaması esas alınıyor.

    NELER ÖDENİYOR?

    Ödeme yatırılan paranın her yıl güncellenmesiyle belirleniyor.

    SSK'da 2008 sonrası işçi primleri öncesi tamamı, Bağkurda tüm primler ödeniyor.
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    Haberler Ekonomi Emeklilikte yıl yaş ve prim şartlarını dolduranlara en az 1500 TL! Emeklilikte toplu ödeme almanın şartları nelerdir ?