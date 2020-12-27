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    • 28.12.2020 00:33
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    Devlete 4000 TL maaşla 60 puanı ile memur alımı 2020 - İşte belediyeye memur alım ilanları...

    60 puanı ile memur alımı KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamda KPSS 60 puan şartıyla kamuya memur alımı yapılacak. Farklı illerde belediyeler ve kamu kurumları bünyesine yapılan memur alımında ilanlar ile ilgili bilgiler sayfamızda yer alıyor.

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    4000 TL maaşla devlete 60 KPSS puanı ile memur alımı 2020

    4000 TL maaşla devlete 60 KPSS puanı ile memur alımı KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamda KPSS 60 puan şartıyla kamuya memur alımı yapılacak. Farklı illerde belediyeler ve kamu kurumları bünyesine yapılan memur alımında ilanlar ile ilgili bilgiler sayfamızda yer alıyor.

    15 Aralık

    YAYLAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 ADET TAHSİLDAR ALACAK

    11 Aralık

    İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    100 ZABITA MEMURU ALACAK

    4 Aralık

    HAFİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    TİLLO (SİİRT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    2 Aralık

    UZGÖRÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    23 Kasım

    PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    MEMUR ALIMI İPTAL İLANI YAYINLANDI

    20 Kasım

    BEYOĞLU (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    80 MEMUR ALACAK

    19 Kasım

    PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    17 Kasım

    ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    İLK DEFA ATANMAK ÜZERE 12 İTFAİYE ERİ 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALIMI DÜZELTME İLANI

    16 Kasım

    İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    250 MEMUR ALACAK

    12 Kasım

    JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

    32 MEMUR ALACAK

    21 Aralık

    SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

    15 MEMUR ALACAK

    11 Aralık

    İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    100 ZABITA MEMURU ALACAK

    4 Aralık

    HAFİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    TİLLO (SİİRT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    2 Aralık

    UZGÖRÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    23 Kasım

    PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    MEMUR ALIMI İPTAL İLANI YAYINLANDI

    20 Kasım

    BEYOĞLU (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    80 MEMUR ALACAK

    19 Kasım

    PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    17 Kasım

    ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    İLK DEFA ATANMAK ÜZERE 12 İTFAİYE ERİ 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALIMI DÜZELTME İLANI

    16 Kasım

    İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    250 MEMUR ALACAK

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